Суд дозволив Вавришу будівництво житлового комплексу замість ТРЦ на березі озера Вирлиця



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Ділянка будівництва входить до санітарно-захисні зони, зокрема, Бортницької станції аерації

Внесення змін до дозволу на будівництво суд визнав правомірним

Окружний адміністративний суд Києва скасував приписи Департаменту Держархбудінспекцій у Києві про усунення порушень, накладення штрафів та зупинення підготовчих та будівельних робіт з будівництва житлового комплексу на перетині вул. Ревуцького та Вишняківській у Дарницькому районі столиці. Про це свідчить рішення від 4 червня.

Вказані приписи були видані замовнику будівництва – ТОВ «Дарбудсистем», генпідряднику – ПАТ «Домобудівний комбінат № 4», а також генпроектувальнику – ТОВ «Центрбудпроект.».

У листопаді 2019 року інспектор будівельного нагляду провів перевірку об’єкта на перетині вул. Ревуцького та Вишняківській і виявив ряд порушень. Зокрема:

розроблення проектної документації з порушеннями, а саме – у 2013 році ДАБІ видала дозвіл на будівництво торгово-офісного комплексу, а у 2019 році у дозвіл внесли зміни, відповідно до яких тепер будується житловий комплекс;

невідповідність «багатофункціонального» комплексу, який, по суті, є житловим, Генплану Києва;

потрапляння території ділянки в санітарно-захисні зони, зокрема, Бортницької станції аерації.

Суд дійшов висновку, що дії ДАБІ з проведення перевірки є протиправними, оскільки «вчинені за відсутності достатніх та необхідних правових підстав, без дотримання законодавчо визначеної процедури призначення позапланової перевірки та оформлення її результатів, та з порушенням принципу належного урядування».

Також суд дійшов висновку про безпідставність виявлених порушень. Так, внесення змін до дозволу на будівництво суд визнав правомірним. Зокрема, суд послався на лист Департаменту містобудування та архітектури КМДА від 27 січня 2014 року, яким було дозволено коригувати проектну документацію забудови згідно з розрахунком ТОВ «Терра Проджект». Вказаним розрахунком замість ТРЦ передбачено будівництво двох 25-поверхових житлових будинків і 8-поверховий торгово-офісний комплекс. Разом з тим на сайті ЖК «Ревуцький» рекламується три 26-поверхові житлові будинки.

Також суд послався на рішення ОАСК у справі за позовом громадської організації «Європейський закон і порядок», яким дії ДАБІ по зміні ТРЦ на ЖК у дозволі на будівництво були визнані правомірними.

Щодо невідповідності Генплану, суд зазначив, що «включення житлової функції до складу торговельно-офісного комплексу не впливає на функціональні параметри використання ділянки».

А щодо потрапляння у санітарно-захисні зони, суд послався на висновок інженерно-екологічного дослідження КНДІСЕ, яким вказано, що якість атмосферного повітря на ділянці на перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської відповідає нормативам екологічної безпеки для житлової забудови.

Нагадаємо, у 2008 році Київрада продала ТОВ «Оптімабудсервіс» ділянку площею 2,37 га на перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської для будівництва торговельно-офісного комплексу.

У грудні 2012 року Головне управління містобудування та архітектури КМДА (у подальшому – Департамент) видало Містобудівні умови та обмеження для проектування ТРЦ на вказаній ділянці.

У листопаді 2013 року ДАБІ України видала «Оптімабудсервіс» дозвіл на виконання будівельних робіт.

У січні 2014 року Департамент містобудування КМДА повідомив фірмі, що якщо вона хоче здійснити коригування проекту, то може використовувати раніше отримані МУО, але у відповідності з містобудівним розрахунком ТОВ «Терра Проджект». Зауважимо, що заступником начальника Департаменту в той час працював Андрій Вавриш. У свою чергу «Терра Проджект» пов’язане з Вавришем

У грудні 2017 року «Оптімабудсервіс» передала функції замовника будівництва та інвестора компанії «Дарбудсистем». Також остання отримала право користування ділянкою за договором суперфіцію.

У квітні 2019 року ДАБІ України за заявою «Дарбудсистем» внесла зміни до дозволу на будівництво на підставі відкоригованої проектної документації: ТРЦ змінено на ЖК, а також змінено замовника будівництва та генпідрядника.

Засновниками ТОВ «Дарбудсистем» є Василь Шомонка і ПАТ «ЗНВКІФ «Еверест», керівником якого є Дмитро Овсій – юрист Андрія Вавриша. У свою чергу Василь Шомонка також є співзасновником ТОВ «Спецбудінвест-17», що входить до групи компаній Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка.

Джерело: Наші гроші