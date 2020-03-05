Вавриш забудує 13 га берегової лінії Подолу, де заборонене зведення житла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексчиновник КМДА Андрій Вавриш очолює компанію Saga Development

Передбачається реконструкція існуючих будівель під «багатофункціональний комплекс»

Департамент містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації 22 січня видав містобудівні умови та обмеження на забудову майже 13 га на вул. Набережно-Хрещатицькій у Подільському районі Києва. Документ підписав заступник директора Департаменту Юрій Тацій. Про це свідчать дані офіційного сайту Департаменту.

Виданими містобудівними умовами та обмеженнями передбачається реконструкція існуючих будівель під «багатофункціональний комплекс»

Будівництво заплановане на трьох ділянках площею 12,23 га, 0,21 га та 0,49 га. Перші дві перебувають на праві постійного користування у ПАТ «Київський річковий порт», а третя – в оренді у ПАТ «Торгрічтранс». Усі ці ділянки відповідно до Генплану є територією громадської забудови. Відтак, будівництво житла на них заборонене.

Як відомо, у Києві є поширеною схема видачі вихідних даних на будівництво «багатофункціональних комплексів» на території громадської забудови, де по факту, всупереч закону, будується житло.

Гранична висота об’єкта на вул. Набережно-Хрещатицька у МУО вказана на рівні не вище 27 м. Разом з тим, остаточну висоту буде визначено проектною документацією.

Ділянки, де заплановане будівництво, знаходяться в межах історичного центру Києва, відтак відповідні погодження та дозволи на забудову мають надати органи охорони культурної спадщини.

Зазначимо, що девелоперська компанія ексчиновника КМДА Андрія Вавриша Saga Development рекламує цей «багатофункціональний комплекс» як ЖК «Новий Поділ», де окрім квартир також планується будівництво офісів та культурного центру.

Партнером Saga Development у цьому проекті є компанія Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка.

Інвестором будівництва є ТОВ «Ріверсайд Девелопмент Лтд», керівником якого є Андрій Вавриш. Як відомо, ця фірма разом з ПАТ «Київський річковий порт», представником якого раніше був Вавриш, беруть участь у забудові Рибальського півострова неподалік.

У липні 2015 року, незадовго до своєї відставки з Департаменту містобудування та архітектури КМДА, Андрій Вавриш уклав із пов’язаними компаніями «Терра Проджект» та «Міжрегіональний центр технічної інвентаризації» договір про розробку Детального плану території в межах вулиць Костянтинівська, Вікентія Хвойки, Кирилівська, Тульчинська, Аляб’єва, залізнична колія, Новий Гаванський міст, Набережно-Лугова у Подільському районі Києва. Таким чином, з ініціативи Вавриша КМДА замовило розробку ДПТ території, куди входять вказані 13 га, які планують забудувати житлом всупереч Генплану. Нагадаємо, що численні забудови, які суперечать Генплану Києва, легалізуються саме завдяки затвердженню детальних планів територій.

У 2016 році журналісти «Схем» встановили, що власниками ПАТ «Київський річковий порт» стали екс-голова Держкомпідприємництва України Михайло Бродський і нинішній нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Формально власниками «Київського річкового порту» значаться ТОВ «Денді-Інвест» (25%), ТОВ «Сант Гален Холдінг» (25%), ТОВ «Сучасне партнерство» (22,5%) та кіпрські компанія Climardon Holding Ltd (15%) і Foloux Consulting (6,5%). Засновниками «Денді-Інвесту» є сини Михайла Бродського Юрій та Ростислав, а також дружина – Світлана Бродська. Засновником і керівником «Сант Гален Холдінг» значиться Ірина Коваленко з Харкова, а «Сучасного партнерства» – В’ячеслав Русанов з Дніпра.

Джерело: Наші гроші