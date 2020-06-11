Вавриш підтвердив, що забудовуватиме Одеську кіностудію — ЗМІ



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Вавриш є партнером міністра Ткаченко по Одеській кіностудії

Директор київської девелоперської компанії Saga Development Андрій Вавриш планує викупити у міністра культури України Олександра Ткаченка пакет акцій «Одеської кіностудії», що тому належить. Вавриш планує побудувати житловий комплекс на місці кіностудії.

Про це повідомляє «Апостроф».

Вавриш є партнером Ткаченка по «Одеській кіностудії». Директор Saga Development в інтерв'ю журналу «Новий час» і чиновник часів Януковича Андрій Вавриш підтвердив про початок проекту забудови «Одеської кіностудії». Він описав проект на території кіностудії як великий хаб, в якому буде величезна кількість мультимедійних компаній та інших організацій. В той же час Вавриш визнав, що будівництво носитиме житловий характер.

При цьому забудовник Вавриш переконує, що житло призначатиметься лише для розміщення знімальних груп.

А Олександр Ткаченко недавно заявив, що у нього немає конфлікту інтересів.

Saga Development Андрея Вавриша також реалізує ще один скандальний проект в Одесі — забудову пляжу в районі санаторію «Чкаловський».

Раніше громадська організація з захисту і реалізації прав кінематографістів «Гільдія кінематографістів Одеси» звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням покарати винних в захваті та знищенні «Одеської кіностудії». Лист також був адресований керівникам СБУ, ГПУ, НАБУ, САП і ДБР. У листі описаний процес незаконної приватизації «Одеської кіностудії» народним депутатом Олександром Ткаченком. Зокрема, народний депутат Олександр Ткаченко, діючи за попередньою змовою, сфальсифікував документи і здійснив рейдерський захват культурної національної спадщини народу України — Одеській кіностудії. Дії Ткаченка підпадають під ознаки злочину, передбаченого статтями 190,191, 233,364, 366 Кримінального кодексу України. «Гільдія кінематографістів Одеси» вважає, що Ткаченко є рейдером і незаконно отримав під контроль «Одеську кіностудію».