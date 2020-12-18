Під Аркою дружби народів з’явиться сноупарк у вигляді засніженого міста (фото)

19-20 грудня у Києві відбудуться міжнародні змагання для професійних сноубордистів і лижників

У Києві під Аркою дружби народів більше тижня триває будівництво одного з найбільших міських сноупарків Європи, де цими вихідними відбудуться другі міжнародні змагання для професійних сноубордистів і лижників «Дабл Тріпл Snow Fest 2020».

Як повідомляють організатори заходу, цьогоріч подія збере 80 сноубордистів і лижників із 15 країн. Змагання транслюватиметься онлайн у всьому світі. Це одні з небагатьох світових змагань такого формату, що відбуваються 2020 року.

Фінальна конструкція матиме вигляд засніженого міста зі справжніми ліхтарями, автівкою, білбордами і навіть житловим будинком із квартирою та балконом. Обриси багатоповерхівки, з вікон якої райдери потраплятимуть на спуск, уже видно на гірці, повідомляє «Вечірній Київ».

Проєкт «Дабл Тріпл Snow Fest 2020» – переможець Громадського бюджету. За інформацією його організаторів – команд don’t Take Fake і RadioDay – свою участь окрім українців уже підтвердили райдери із 15 країн світу: США, Канада, Нідерланди, Франція, Швейцарія, Австрія, Іспанія, Грузія, Польща та Словаччина, Білорусь, Латвія і навіть Мароко. Вони змагатимуться у категоріях «air» та «jibbing» за сумарний призовий фонд 10 тис. євро.

Усі спортсмени попередньо проходитимуть перевірку на Covid-19 у своїх країнах та медичний огляд перед участю у змаганнях. Кваліфікаційні відбори пройдуть в індивідуальних заїздах, аби уникнути скупчення спортсменів.

Сніговий спот для глядачів буде з урахуванням актуальних карантинних обмежень. Нова конструкція, що вже скоро почне будуватися під Аркою дружби народів, об’єднає професійний сніговий спот із декораціями засніженого міста.

Торік Дабл Тріпл Snow Fest зібрав понад 70 райдерів із восьми країн і став найпомітнішим сноубордичним та лижним змаганням року із понад 35 тис. відвідувачами за один вікенд