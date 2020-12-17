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    На Контрактовій кипить робота: монтується новорічне містечко (фото)

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    Ялинка на Контрактовій площі вже прикрашена - На Контрактовій кипить робота: монтується новорічне містечко (фото)
    Ялинка на Контрактовій площі вже прикрашена
    Фото: Вечірній Київ

    Офіційне відкриття ялинки на Контрактовій площі відбудеться 19 грудня

    На Контрактовій площі монтують новорічне містечко з ялинкою, ковзанкою та льодовими гірками.

    Ця локація стане частиною новорічного маршруту, який пролягатиме від Арки дружби народів.

    На площі вже встановили ялинку, прикрашену тарілками з петриківським розписом, яблуками та горішками. Зараз монтують ковзанку, а також гірки для дорослих та дітей, повідомляє «Вечірній Київ».

    На площі розміщені ярмаркові будиночки, де можна буде придбати сувеніри та гарячі напої.

    Новорічна локація відкриється вже цієї суботи, 19 грудня. Цього ж вечора засвітять і ялинку. Працюватиме містечко до 20 січня.

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    На Контрактовій кипить робота: монтується новорічне містечко (фото)
    На Контрактовій кипить робота: монтується новорічне містечко (фото)
    На Контрактовій кипить робота: монтується новорічне містечко (фото)
    На Контрактовій кипить робота: монтується новорічне містечко (фото)
    На Контрактовій кипить робота: монтується новорічне містечко (фото)
    На Контрактовій кипить робота: монтується новорічне містечко (фото)
    На Контрактовій кипить робота: монтується новорічне містечко (фото)
    На Контрактовій кипить робота: монтується новорічне містечко (фото)
    На Контрактовій кипить робота: монтується новорічне містечко (фото)
    На Контрактовій кипить робота: монтується новорічне містечко (фото)

    На новорічному шляху в Києві будуть встановлені три тематичні ялинки: «Казковий ліс», у стилі полігональної кришталевої іграшки та в петриківському розписі. Перша, що знаходитиметься на Софійській площі, заввишки понад 31 метр, під Аркою дружби народів – 20-метрова, а головна ялинка Подолу – 18 метрів. 

    Офіційне новорічне святкування в Києві триватиме із 19 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая. У місті буде створено новий новорічний маршрут

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    Теги: Київ Контрактова площа новорічні свята ялинка
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