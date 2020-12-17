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    Новини

    На Банковій з’явились ангели (фото)

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    <p>Встановлення новорічного містечка на Банковій майже завершено</p> - На Банковій з’явились ангели (фото)

    Встановлення новорічного містечка на Банковій майже завершено

    Фото: Вечірній Київ

    Біля Офісу президента працюватиме новорічне містечко

    На вулиці Банковій біля Офісу президента триває будівництво новорічного містечка.

    Спочатку на площі перед Офісом Президента змонтували ковзанку. Пізніше поруч поставили карусель і ялинку.

    Сьогодні додалися й інші святкові прикраси, повідомляє «Вечірній Київ».

    Так, перед вікнами Офісу президента з’явилися фігури різдвяних ангелів, які будуть світитися ввечері. У вікнах будівлі вистановлені ялиночки, а на ліхтарях розвісили різдвяні віночки.

    Відкриття містечка відбудеться 19 грудня. Локація працюватиме з 10:00 до 21:00.

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    На Банковій з’явились ангели (фото)
    На Банковій з’явились ангели (фото)
    На Банковій з’явились ангели (фото)
    На Банковій з’явились ангели (фото)
    На Банковій з’явились ангели (фото)
    На Банковій з’явились ангели (фото)

    Як повідомлялося, на площі біля Офісу президента України на час новорічних свят працюватиме святковий майданчик для дітей і дорослих «Миколай приймає друзів». На його території буде розташовуватися каток, карусель, резиденція святого Миколая та святкові фотозони. Вхід буде безкоштовним.

    На Контрактовій площі теж монтують новорічне містечко з ялинкою, ковзанкою та льодовими гірками.

    Теги: Київ новорічні свята Офіс президента
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