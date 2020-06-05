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    Під Борисполем сталася смертельна ДТП (фото)

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    Рятувальники деблокували тіло загиблого водія - Під Борисполем сталася смертельна ДТП (фото)
    Рятувальники деблокували тіло загиблого водія
    Фото: ДСНС

    Peugeot з’їхав у кювет

    У четвер, 4 червня, на Північно-Східному об`їзді поблизу м. Бориспіль сталася ДТП. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району о 16:35. 

    За попередніми даними, водій Peugeot не впорався з кермуваням і з’їхав у кювет.

    На місце події було направлено спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники встановили, що потрібна деблокація загиблого водія 1961 р.н. , якого затисло конструкціями автомобіля.

    За допомогою пневматичного інструменту було проведено деблокування тіла.    

    На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції та бригада швидкої допомоги.

    Причини ДТП наразі встановлюються.

    Нагадаємо, 4 червня на трасі Київ - Чоп автомобіль Lexus в'їхав у фуру і згорів. В результаті ДТП загинув старший сержант поліції Руслан Сіньков, який брав участь у затриманні у Броварах учасників перестрілки, що сталася 29 травня.

    4 червня на 56 км автодороги Київ – Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. В результаті аварії постраждали діти, які знаходилися в салоні легковика.

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