Під Борисполем сталася смертельна ДТП (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники деблокували тіло загиблого водія Фото: ДСНС

Peugeot з’їхав у кювет

У четвер, 4 червня, на Північно-Східному об`їзді поблизу м. Бориспіль сталася ДТП. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району о 16:35.

За попередніми даними, водій Peugeot не впорався з кермуваням і з’їхав у кювет.

На місце події було направлено спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники встановили, що потрібна деблокація загиблого водія 1961 р.н. , якого затисло конструкціями автомобіля.

За допомогою пневматичного інструменту було проведено деблокування тіла.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції та бригада швидкої допомоги.

Причини ДТП наразі встановлюються.

Нагадаємо, 4 червня на трасі Київ - Чоп автомобіль Lexus в'їхав у фуру і згорів. В результаті ДТП загинув старший сержант поліції Руслан Сіньков, який брав участь у затриманні у Броварах учасників перестрілки, що сталася 29 травня.

4 червня на 56 км автодороги Київ – Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. В результаті аварії постраждали діти, які знаходилися в салоні легковика.