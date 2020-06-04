У ДТП загинув патрульний із Броварів, який затримував учасників перестрілки



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Наслідки ДТП, в якій загинув Руслан Синьків Фото: dtp.kiev.ua

Руслан Синьків загинув в аварії на трасі Київ - Чоп

У четвер 4 червня внаслідок ДТП загинув старший сержант поліції Руслан Сіньков, який брав участь у затриманні у Броварах учасників перестрілки, що сталася 29 травня. Про це у Facebook повідомила поліція Київської області.

Руслану Сінькову було 46 років

«Трагічно загинув у результаті ДТП працівник сектору реагування патрульної поліції Броварського відділу поліції Руслан Іванович Сіньков. Уранці його колеги чекали на інструктаж, і про смертельну аварію поліцейські дізналися згодом. Це був перший і останній раз, коли Руслан Іванович вчасно не прибув на службу», – ідеться в повідомленні.



Правоохоронці зазначили, що Сіньков «був відповідальним до роботи та вимогливим до своїх колег» і прибув на місце стрілянини у Броварах одним із перших.



«Не шкодуючи здоров'я та життя, він того ранку безстрашно затримував зловмисників зі зброєю», – розповіли в поліції.



В органах внутрішніх справ 46-річний Сіньков прослужив 24 роки.

У свою чергу Сегодня з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що Синьків загинув у ДТП на трасі Київ - Чоп, де автомобіль Lexus в'їхав у фуру і згорів.

«Поліцейський загинув сьогодні в ДТП, яка сталася на Житомирській трасі. Чоловік перебував за кермом Lexus, хоча автомобіль належав не йому», - повідомили джерела.

Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

2 червня поліція затримала ще 13 учасників, які «виступили» на боці місцевих перевізників.

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід 10 затриманим учасникам перестрілки.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.

Після стрілянини в Броварах на Київщині створили групи для відлову нелегальних перевізників.

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