У ДТП на трасі Київ – Одеса постраждали двоє дітей (фото)



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Під час ДТП у салоні легкового авто Ford були діти Фото: Патрульна поліція Київської області

Під Києвом сталася серйозна ДТП

У четвер, 4 червня, на 56 км автодороги Київ – Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

«47-річний водій Daf 95 XF з напівпричепом, рухаючись у крайній правій смузі, під час маневру не був уважний, здійснив зіткнення з автомобілем Ford Focus. Від удару Ford відкинуло в іншу смугу руху, в якій пересувався водій Mercedes-Benz. Аби уникнути удару, останньому, довелося застосовувати екстрене гальмування та скоїти зіткнення з металевим відбійником», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок автопригоди постраждали двоє дітей 2005-го та 2017 р.н., які на момент події були в салоні легкового авто Ford. Постраждалих шпиталізували до Васильківської центральної районної лікарні.

Всі три транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Нагадаємо, 4 червня на трасі Київ - Чоп автомобіль Lexus в'їхав у фуру і згорів. В результаті ДТП загинув старший сержант поліції Руслан Сіньков, який брав участь у затриманні у Броварах учасників перестрілки, що сталася 29 травня.