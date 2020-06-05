В Ірпені водій легковика зніс паркан і збив жінку (фото)



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Водія та пасажира автівки забрала карета швидкої допомоги

У п’ятницю, 5 червня, в Ірпені сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля Renault.

Повідомлення про ДТП на вул. Соборній надійшло до оперативно-диспетчерської служби м. Ірпінь о 07:31.

За попередніми даними, водій автомобіля не впорався з керуванням та збив жінку-пішохода.

На місце пригоди прибули рятувальники 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини і за допомогою шансового інструменту відкрили капот автомобіля та відключили живлення. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Постраждалих водія та пасажира забрала карета швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, 4 червня на 56 км автодороги Київ – Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. В результаті аварії постраждали діти, які знаходилися в салоні легковика.