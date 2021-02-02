Під час акції протесту в Києві сталися сутички: є потерпілі й затримані (відео)

До Шевченківського управління поліції доставлено дев’ятьох осіб

Сьогодні, 2 лютого, біля бізнес-центру на вулиці Олени Теліги, 6 відбулась запланована акція з приводу незаконних пасажирських перевезень.

Відомо, що акція проходила біля офісу Uber. Мітингувальники протестували проти нібито нелегальних перевезень, які здійснює Uber Shuttle.

Під час заходу учасники почали розклеювати наклейки та не реагували на вимоги правоохоронців припинити незаконні дії. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Співробітники Шевченківського управління поліції звернулися з вимогою до мітингувальників пройти до відділку поліції через те, що вони порушували громадський порядок. Проте один із активних учасників почав сперечатися, погрожувати та нецензурно лаятися. У результаті поліцейський прийняв рішення про негайне затримання правопорушника, який продовжував порушувати громадський порядок та чинив опір, вдаривши правоохоронця. Зловмисника одразу затримали та доставили до управління поліції», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Загалом до Шевченківського управління поліції доставлено дев’ятьох осіб, на одного з них складено адміністративний протокол за ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім того слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Версію подій під час акції протесту також розповідає «Київ оперативний» у Facebook. «Один неадекватний «мітингувальник» вдарив співробітника поліції і почав тікати. Близько восьми співробітників почали переслідування по території бізнес-центру. Під час затримання втікач чинив опір одному зі співробітників поліції, в результаті чого поліцейський отримав перелом ноги. На місце прибули лікарі швидкої для надання допомоги патрульному», – йдеться в повідомленні.

Мітингувальників затримали та відвезли в Шевченківський райвідділ.

На місце прибула слідчо-оперативна група. Поліція опитала охорону бізнес-центру і попросила записи з камер спостережень на всіх корпусах будівлі для того, щоб оцінити ситуацію і скласти матеріал за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітнику поліції.

До слова, у грудні 2020 року Uber Shuttle відкрив у Києві 6 нових маршрутів, пропонуючи пасажирам доступний варіант спільної поїздки для щоденного користування.