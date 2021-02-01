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    Подорожчання проїзду в Києві: як і де зростуть тарифи

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    Подорожчання проїзу у столичних маршрутках можливе у березні - Подорожчання проїзду в Києві: як і де зростуть тарифи
    Подорожчання проїзу у столичних маршрутках можливе у березні
    Фото: Главком

    Комунальний перевізник повідомив, що буде з цінами

    Ціни на проїзд не будуть підвищуватися в комунальному транспорті Києва. Вартість проїзду залишиться на рівні 8 грн.

    Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер комунального підприємства «Київпастранс» Олег Грищак.

    За його словами, ціни на проїзд не зростуть в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та міській електричці.

    Крім того, нинішні ціни залишаться на чотирьох маршрутах, які обслуговує комунальне підприємство. Йдеться про маршрутки № 220, 500, 502 і 576.

    На всіх вищевказаних видах громадського транспорту залишиться діючий тариф - 8 грн за поїздку.

    Нещодавно приватні перевізники повідомили, що до 1 березня в Києві ніхто піднімати вартість проїзду в столичних маршрутках не буде.

    Заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко заявив, що для підвищення вартості проїзду у столичному громадському транспорті є економічні підстави. Але станом на цей момент подорожчання проїзду в громадському транспорті не заплановано. Водночас, за його словами, приватні перевізники піднімуть ціну до 10-12 гривень, в залежності від маршруту.

    Вартість проїзду у приміських маршрутках зросте вже з 1 лютого.

    Кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів). 

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    Теги: Київ тарифи громадський транспорт Київпастранс
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