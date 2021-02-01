Подорожчання проїзду в Києві: як і де зростуть тарифи

Подорожчання проїзу у столичних маршрутках можливе у березні

Комунальний перевізник повідомив, що буде з цінами

Ціни на проїзд не будуть підвищуватися в комунальному транспорті Києва. Вартість проїзду залишиться на рівні 8 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер комунального підприємства «Київпастранс» Олег Грищак.

За його словами, ціни на проїзд не зростуть в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та міській електричці.

Крім того, нинішні ціни залишаться на чотирьох маршрутах, які обслуговує комунальне підприємство. Йдеться про маршрутки № 220, 500, 502 і 576.

На всіх вищевказаних видах громадського транспорту залишиться діючий тариф - 8 грн за поїздку.

Нещодавно приватні перевізники повідомили, що до 1 березня в Києві ніхто піднімати вартість проїзду в столичних маршрутках не буде.

Заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко заявив, що для підвищення вартості проїзду у столичному громадському транспорті є економічні підстави. Але станом на цей момент подорожчання проїзду в громадському транспорті не заплановано. Водночас, за його словами, приватні перевізники піднімуть ціну до 10-12 гривень, в залежності від маршруту.

Вартість проїзду у приміських маршрутках зросте вже з 1 лютого.

Кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

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