Сучасні та комфортні: на вулиці Києва вийшли нові тролейбуси (фото)

Столична влада хоче витіснити з вулиць міста старі маршрутки

Сьогодні, 2 лютого, на маршрути в Києві вийдуть іще 15 нових сучасних тролейбусів, які місто нещодавно придбало для оновлення парку громадського транспорту.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Нещодавно місто придбало 15 тролейбусів марки «Богдан» і вже сьогодні вони вийдуть на маршрути. Тролейбуси сучасні, довжиною 18,75 метрів. Салон розрахований на 170 пасажирів, зокрема, 50 місць для сидіння», – сказав мер.

Кузов електротранспорту виготовлений із використанням антикорозійних матеріалів, що подовжує експлуатацію транспортного засобу. Тролейбуси мають антивандальні сидіння, світлодіодне освітлення. Внутрішнє облицювання салону виконане з важкозаймистих матеріалів.

Усі тролейбуси оснащені кондиціонерами, відеокамерами для фіксації дорожньої ситуації та ситуації в салоні, GPS-трекерами, системою електронного квитка, підрахунку та обліку пасажирів.

А також обладнані світлозвуковими маршрутними та інформаційними покажчиками та мають запас автономного ходу не менше 1 км. Тобто, якщо відбувся розрив проводів, знеструмлення мережі, то тролейбус може проїхати автономно до 1 км.

«Важливо, що тролейбуси повністю відповідають вимогам інклюзивності: 100% низька підлога, виділене місце для інвалідного візка, – наголосив мер Києва. – Наше завдання зробити так, аби в Києві був сучасний громадський транспорт. Тому ми робимо все можливе, щоб витіснити маршрутки, які вже не відповідають жодним вимогам і стандартам, сучасним громадським транспортом європейського рівня».

Нагадаємо, за кілька останніх років столиця закупила 513 одиниць нового рухомого складу громадського транспорту. Зокрема: 139 тролейбусів, 67 трамваїв та 307 автобусів.

Раніше кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

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