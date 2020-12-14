Uber Shuttle оголосив про запуск шести нових маршрутів у столиці
Uber Shuttle запускає маршрути з приміських зон
Uber Shuttle відкриває в Києві 6 нових маршрутів, пропонуючи пасажирам доступний варіант спільної поїздки для щоденного користування.
Про це повідомляється у пресрелізі Uber.
Отже, від сьогодні, 14 грудня, пасажири в Києві можуть замовити поїздку за наступними маршрутами:
- Комфорт Таун – Протасів Яр
- Троєщина – Печерськ
- Позняки – Центр
- Виноградар – Політехнічний інститут
- Борщагівка – Печерськ
- Коцюбинське – Поділ
Нові маршрути проходять центральними вулицями районів Києва і однією з найбільших приміських зон – Коцюбинському.
Крім того, Uber недавно представив пакети-підписки Shuttle – нову послугу для постійних користувачів сервісу. Нова пропозиція для пасажирів Shuttle на підписку включає пакети на 4, 10, 20 або 30 поїздок зі знижкою до 70% в порівнянні зі звичайною ціною за поїздку. Використовуючи ці пакети, постійні пасажири можуть заощадити гроші і час, а також зручніше здійснювати контроль за використанням поїздок.
Нагадаємо, 13 листопада цього року на Окружній у Києві водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск. У результаті ДТП загинули дві людини.
У поліції повідомили, що, ДТП стала результатом того, що водій в гонитві за заробітком перепрацьовував за кермом і заснув.