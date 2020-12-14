Uber Shuttle оголосив про запуск шести нових маршрутів у столиці

Офіційний запуск сервісу Uber Shuttle у Києві відбувся у травні 2019 року

Офіційний запуск сервісу Uber Shuttle у Києві відбувся у травні 2019 року

Uber Shuttle запускає маршрути з приміських зон

Uber Shuttle відкриває в Києві 6 нових маршрутів, пропонуючи пасажирам доступний варіант спільної поїздки для щоденного користування.

Про це повідомляється у пресрелізі Uber.

Отже, від сьогодні, 14 грудня, пасажири в Києві можуть замовити поїздку за наступними маршрутами:

Комфорт Таун – Протасів Яр

Троєщина – Печерськ

Позняки – Центр

Виноградар – Політехнічний інститут

Борщагівка – Печерськ

Коцюбинське – Поділ

Нові маршрути проходять центральними вулицями районів Києва і однією з найбільших приміських зон – Коцюбинському.

Крім того, Uber недавно представив пакети-підписки Shuttle – нову послугу для постійних користувачів сервісу. Нова пропозиція для пасажирів Shuttle на підписку включає пакети на 4, 10, 20 або 30 поїздок зі знижкою до 70% в порівнянні зі звичайною ціною за поїздку. Використовуючи ці пакети, постійні пасажири можуть заощадити гроші і час, а також зручніше здійснювати контроль за використанням поїздок.

Нагадаємо, 13 листопада цього року на Окружній у Києві водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск. У результаті ДТП загинули дві людини.

У поліції повідомили, що, ДТП стала результатом того, що водій в гонитві за заробітком перепрацьовував за кермом і заснув.