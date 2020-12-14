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    Uber Shuttle оголосив про запуск шести нових маршрутів у столиці

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    <span>Офіційний запуск сервісу Uber Shuttle у Києві відбувся у травні 2019 року</span> - Uber Shuttle оголосив про запуск шести нових маршрутів у столиці
    Офіційний запуск сервісу Uber Shuttle у Києві відбувся у травні 2019 року
    Фото з відкритих джерел

    Uber Shuttle запускає маршрути з приміських зон

    Uber Shuttle відкриває в Києві 6 нових маршрутів, пропонуючи пасажирам доступний варіант спільної поїздки для щоденного користування.

    Про це повідомляється у пресрелізі Uber.

    Отже, від сьогодні, 14 грудня, пасажири в Києві можуть замовити поїздку за наступними маршрутами:

    • Комфорт Таун – Протасів Яр
    • Троєщина – Печерськ
    • Позняки – Центр
    • Виноградар – Політехнічний інститут
    • Борщагівка – Печерськ
    • Коцюбинське – Поділ

    Нові маршрути проходять центральними вулицями районів Києва і однією з найбільших приміських зон – Коцюбинському.

    Крім того, Uber недавно представив пакети-підписки Shuttle – нову послугу для постійних користувачів сервісу. Нова пропозиція для пасажирів Shuttle на підписку включає пакети на 4, 10, 20 або 30 поїздок зі знижкою до 70% в порівнянні зі звичайною ціною за поїздку. Використовуючи ці пакети, постійні пасажири можуть заощадити гроші і час, а також зручніше здійснювати контроль за використанням поїздок.

    Нагадаємо, 13 листопада цього року на Окружній у Києві водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоскУ результаті ДТП загинули дві людини.

    У поліції повідомили, що, ДТП стала результатом того, що водій в гонитві за заробітком перепрацьовував за кермом і заснув.

    Теги: таксі Київ громадський транспорт Uber
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