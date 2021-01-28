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    «ФОПівський майдан»: підприємці відновили масштабну акцію протесту в Києві (фото)

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    Учасники акції протесту зібрались на Майдані Незалежності - «ФОПівський майдан»: підприємці відновили масштабну акцію протесту в Києві (фото)
    Учасники акції протесту зібрались на Майдані Незалежності
    Фото: Pavlovsky News

    Масові акції відбудуться біля Верховної Ради України, Офісу президента України, Посольства США, Конституційного суду України та на Майдані Незалежності

    Сьогодні, 28 січня, учасники руху SaveФОП розпочали на Майдані Незалежності в Києві масштабну акцію протесту.

    Наразі активісти виступають з імпровізованої сцени на Майдані.

    Далі, після мітингу, з Майдану Незалежності протестувальники пройдуть до будівлі представництва Європейського союзу, потім рушать до будівель Конституційного суду і посольства США.

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    «ФОПівський майдан»: підприємці відновили масштабну акцію протесту в Києві (фото)
    «ФОПівський майдан»: підприємці відновили масштабну акцію протесту в Києві (фото)
    «ФОПівський майдан»: підприємці відновили масштабну акцію протесту в Києві (фото)

    Крім того, підприємці протестують біля Верховної Ради та Кабінету міністрів.

    Через масові акції протесту в Києві працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на службу у посиленому режимі.

    Нагадаємо, Верховна Рада 1 грудня 2020 року після численних акцій протесту схвалила компромісний проєкт закону, який відклав запровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) до 2022 року, хоча він мав набути чинності вже в 2021-му.

    Проте відтермінування не зупинило протести. Всі новорічні свята на Майдані простояло наметове містечко ФОПів, які з початком роботи Верховної Ради знову обіцяють акції протесту. 

    Люди виступають проти намірів посилити податкову політику і запровадити касові апарати для більшості категорій фізичних осіб підприємців.

    Як заявила в інтерв'ю «Главкому» заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, у партії «Слуга народу» не йтимуть на діалог із підприємцями, які вимагають скасування касових апаратів. 

    Читайте також: ФОП-майдан. Чому тривають протести і хто за ними стоїть
    Теги: Київ бізнес протести у Києві
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