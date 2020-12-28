На Київщині під час пожежі у квартирі загинула жінка (фото)

Вогнем був охоплений балкон і кімната квартири на першому поверсі

Тіло загиблої жінки виявили рятувальники

У понеділок, 28 грудня, вранці сталося загорання квартири у житловому будинку у смт Калита Броварського району. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 05:36.

На місце події були направлені чергові караули 22 Державної пожежно-рятувальної частини, 21 ДПРЧ та СПК с. Семиполки, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що вогнем охоплено балкон та кімнату квартири у житловому будинку.

Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло мешканки квартири громадянки 1973 р.н.

О 06:02 пожежу було локалізовано та о 06:50 ліквідовано.

На гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Причина пожежі та збитки встановлюються.