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    На Київщині під час пожежі у квартирі загинула жінка (фото)

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    Вогнем був охоплений балкон і кімната квартири на першому поверсі - На Київщині під час пожежі у квартирі загинула жінка (фото)
    Вогнем був охоплений балкон і кімната квартири на першому поверсі
    Фото: ДСНС

    Тіло загиблої жінки виявили рятувальники

    У понеділок, 28 грудня, вранці сталося загорання квартири у житловому будинку у смт Калита Броварського району. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 05:36.

    На місце події були направлені чергові караули 22 Державної пожежно-рятувальної частини, 21 ДПРЧ та СПК с. Семиполки, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що вогнем охоплено балкон та кімнату квартири у житловому будинку.

    Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло мешканки квартири громадянки 1973 р.н.

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    На Київщині під час пожежі у квартирі загинула жінка (фото)
    На Київщині під час пожежі у квартирі загинула жінка (фото)
    На Київщині під час пожежі у квартирі загинула жінка (фото)

    О 06:02 пожежу було локалізовано та о 06:50 ліквідовано.

    На гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

    Причина пожежі та збитки встановлюються.

    Теги: пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники жінка
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