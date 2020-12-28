На Київщині під час пожежі у квартирі загинула жінка (фото)
Тіло загиблої жінки виявили рятувальники
У понеділок, 28 грудня, вранці сталося загорання квартири у житловому будинку у смт Калита Броварського району. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 05:36.
На місце події були направлені чергові караули 22 Державної пожежно-рятувальної частини, 21 ДПРЧ та СПК с. Семиполки, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що вогнем охоплено балкон та кімнату квартири у житловому будинку.
Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло мешканки квартири громадянки 1973 р.н.
О 06:02 пожежу було локалізовано та о 06:50 ліквідовано.
На гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Причина пожежі та збитки встановлюються.