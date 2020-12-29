У центрі Києва горів ресторан (фото)
Сталося загорання у витяжній шафі ресторану
У вівторок, 29 грудня, вранці сталася пожежа на вул. Великій Васильківській, 85/87 у Голосіївському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 09:59, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місці вогнеборці з’ясували, що пожежа виникла в 9-поверховому будинку на першому поверсі в закладі громадського харчування. Сталося загоряння жирових відкладень у витяжній шафі.
О 10:22 пожежу було локалізовано, а о 10:36 - ліквідовано.
На місці пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Причина загоряння наразі встановлюється.
Як відомо, на вул. Великій Васильківській, 85/87 знаходиться ресторан «Eshak на Васильківській».