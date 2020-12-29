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    У центрі Києва горів ресторан (фото)

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    Від місця пожежі в ресторані піднявся стовп диму - У центрі Києва горів ресторан (фото)
    Від місця пожежі в ресторані піднявся стовп диму
    Фото: ДСНС

    Сталося загорання у витяжній шафі ресторану

    У вівторок, 29 грудня, вранці сталася пожежа на вул. Великій Васильківській, 85/87 у Голосіївському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 09:59, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці з’ясували, що пожежа виникла в 9-поверховому будинку на першому поверсі в закладі громадського харчування. Сталося загоряння жирових відкладень у витяжній шафі.

    О 10:22 пожежу було локалізовано, а о 10:36 - ліквідовано.

    На місці пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

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    У центрі Києва горів ресторан (фото)
    У центрі Києва горів ресторан (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Як відомо, на вул. Великій Васильківській, 85/87 знаходиться ресторан «Eshak на Васильківській».

    Теги: пожежа Київ ДСНС ресторан рятувальники
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