У центрі Києва горів ресторан (фото)

Від місця пожежі в ресторані піднявся стовп диму

Сталося загорання у витяжній шафі ресторану

У вівторок, 29 грудня, вранці сталася пожежа на вул. Великій Васильківській, 85/87 у Голосіївському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 09:59, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці з’ясували, що пожежа виникла в 9-поверховому будинку на першому поверсі в закладі громадського харчування. Сталося загоряння жирових відкладень у витяжній шафі.

О 10:22 пожежу було локалізовано, а о 10:36 - ліквідовано.

На місці пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Як відомо, на вул. Великій Васильківській, 85/87 знаходиться ресторан «Eshak на Васильківській».