Поліція затримала молодиків, що під Києвом підпалили авто бізнесмена (фото, відео)

Трьох зловмисників затримано за силової підтримки спецпризначенців

У жовтні цього року у місті Бровари невідомі особи вночі підпалили автомобіль Lexus, що належить місцевому приватному підприємцю, та зникли у невідомому напрямку.

Правоохоронці провели вичерпний комплекс оперативно-розшукових заходів і встановили осіб, причетних до підпалу авто. Ними виявились троє жителів Києва 22, 23 та 35 років. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Трьох зловмисників затримано за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення поліції столичної області у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцями їхнього проживання, а також у автівці Opel, якою користувались зловмисники, правоохоронці провели санкціоновані обшуки, де вилучили низку речових доказів злочинної діяльності групи. Серед них наркотичні речовини, зброя та набої до неї, мобільні телефони та наркотики.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Затриманим повідомлено про підозру. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Запобіжний захід для чолов’яг обере суд.

Поліція встановлює мотиви злочину та перевіряє причетність затриманих до скоєння інших злочинів на території Київщини.