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    Кабмін передав на ремонт доріг 61,5 млн гривень, передбачених на програму онкозахворювань

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    33,2 млн гривень пішло Міністерству освіти і науки &ndash; зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка - Кабмін передав на ремонт доріг 61,5 млн гривень, передбачених на програму онкозахворювань
    33,2 млн гривень пішло Міністерству освіти і науки – зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка

    Загалом уряд перерозподілив 104,7 млн гривень: Укравтодор отримав на ремонт доріг у Львівській області 60% від цієї суми

    Кабінет міністрів України направив 61,55 млн гривень на ремонт доріг у Львівській області, які призначалися на програму Міністерства охорони здоров’я для удосконалення діагностики онкологічних захворювань.

    Про це йдеться у розпорядженні Кабміну.

    Загалом за бюджетною програмою перерозподілили 104,7 млн гривень.

    Державне агентство автомобільних доріг України на ремонт доріг загального користування у Львівській області отримає 60% від цієї суми.

    Також 33,2 млн гривень пішло Міністерству освіти і науки – зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка, а 10 мільйонів – Міністерству енергетики на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

    Окрім цього, уряд узаконив перерозподіл загального бюджету, наданого «Укравтодору».

    З 70 мільйонів гривень, виділених на будівництво траси М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 65,77 мільйонів піде на осучаснення сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей), а 4,22 млн – також на розвиток доріг у Львівській області.

    Нагадаємо, у липні 2020 року Кабінет міністрів розподілив 66 мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом за «пріоритетними напрямами», зокрема 35 млрд гривень направили на ремонт доріг. 

    А наступного року, згідно з проєктом держбюджету-2021, на ремонт та будівництво доріг планують витратити рекордну суму — 150 мільярдів гривень, з яких майже половину Укравтодор візьме у кредит під державні гарантії.

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