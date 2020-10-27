Кабмін передав на ремонт доріг 61,5 млн гривень, передбачених на програму онкозахворювань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

33,2 млн гривень пішло Міністерству освіти і науки – зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка

Загалом уряд перерозподілив 104,7 млн гривень: Укравтодор отримав на ремонт доріг у Львівській області 60% від цієї суми

Кабінет міністрів України направив 61,55 млн гривень на ремонт доріг у Львівській області, які призначалися на програму Міністерства охорони здоров’я для удосконалення діагностики онкологічних захворювань.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну.

Загалом за бюджетною програмою перерозподілили 104,7 млн гривень.

Державне агентство автомобільних доріг України на ремонт доріг загального користування у Львівській області отримає 60% від цієї суми.

Також 33,2 млн гривень пішло Міністерству освіти і науки – зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка, а 10 мільйонів – Міністерству енергетики на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

Окрім цього, уряд узаконив перерозподіл загального бюджету, наданого «Укравтодору».

З 70 мільйонів гривень, виділених на будівництво траси М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 65,77 мільйонів піде на осучаснення сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей), а 4,22 млн – також на розвиток доріг у Львівській області.

Нагадаємо, у липні 2020 року Кабінет міністрів розподілив 66 мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом за «пріоритетними напрямами», зокрема 35 млрд гривень направили на ремонт доріг.

А наступного року, згідно з проєктом держбюджету-2021, на ремонт та будівництво доріг планують витратити рекордну суму — 150 мільярдів гривень, з яких майже половину Укравтодор візьме у кредит під державні гарантії.