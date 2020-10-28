Проспект Бандери знову стане в заторі: рух обмежено до 20 листопада



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Проспект Бандери капітально ремонтують

На проспекті триває другий етап капітального ремонту

Від завтра, 29 жовтня, з 00:00 до 20 листопада на проспекті Степана Бандери в Києві буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На проспекті триває другий етап капітального ремонту. Працюють на частині від залізничної станції «Зеніт» до вул. Олени Теліги.

У напрямку проспекту Оболонського на цій ділянці уже встелили нижні шари покриття. Починають ремонтувати частину магістралі в напрямку вул. Теліги.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

Київавтодор перепрошує за незручності.

Як повідомлялося, на початку жовтня на проспекті Степана Бандери в Києві розпочався другий етап капітального ремонту.

В рамках першого етапу капітального ремонту проспекту Степана Бандери відремонтували 2,4 км магістралі: оновили піщано-щебеневу подушку, влаштували 3 шари асфальтового покриття на площі 71,9 тис. кв. м, організували велодоріжки й оновили тротуари. Також капітально відремонтували шляхопровід на перетині проспектів Степана Бандери і Героїв Сталінграда.