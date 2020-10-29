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    Новини

    У Києві з’явилась ще одна велосмуга (фото)

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    Велосмуга довжиною 500 м і завширшки 1,5 м - У Києві з’явилась ще одна велосмуга (фото)
    Велосмуга довжиною 500 м і завширшки 1,5 м
    Фото: КМДА

    Велосмуга поєднує мережу на Відрадному із велодоріжкою на проспекті Любомира Гузара

    На вулиці Академіка Білецького в Солом’янському районі Києва (масив Відрадний) з’явилася велосмуга та 47 паркувальних місць для автомобілів. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

    «Велосмуга поєднує велоінфраструктуру на бульварі Любомира Гузара через бульвар Вацлава Гавела та вул. Героїв Севастополя. Для безпеки пішоходів влаштували підвищений пішохідний перехід (біля школи і гуртожитку), тактильні елементи, притротуарні острівці безпеки (антикишені), а на перехресті з вул. Героїв Севастополя влаштували два острівці безпеки», – зазначив Густєлєв.

    Велосмуга довжиною 500 м і завширшки 1,5 м поєднує в мережу житловий мікрорайон Відрадний із велодоріжкою на проспекті Любомира Гузара.

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    У Києві з’явилась ще одна велосмуга (фото)
    У Києві з’явилась ще одна велосмуга (фото)
    У Києві з’явилась ще одна велосмуга (фото)
    У Києві з’явилась ще одна велосмуга (фото)

    До слова, у Києві вздовж Набережного шосе під дніпровськими кручами з’явиться нова рекреаційна зона: збудують велодоріжку й пішохідний променад з освітленням і зонами відпочинку, спорудять нові підпірні стінки і відремонтують існуючі.

    Київ дороги велоінфраструктура велосипед
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