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    Під час пожежі на Київщині ледь не загинули чоловік і бабуся

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    Пожежа сталася у приватному будинку на Білоцерківщині - Під час пожежі на Київщині ледь не загинули чоловік і бабуся
    Пожежа сталася у приватному будинку на Білоцерківщині
    Фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі у житловій будівлі було врятовано двох осіб

    У вівторок, 26 листопада, сталася пожежа у житловому будинку у с. Острійки Білоцерківського району Київщини. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 18:56.

    На місце події виїхав черговий караул 1-ї ДПРЧ м. Біла Церква та 5-ї ДПРЧ м. Узин, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить житловий будинок.

    Пожежу було ліквідовано о 20:07.

    Під час гасіння пожежі врятовано чоловіка та бабусю, які, за словами сусідів, перебували у стані алкогольного сп’яніння.

    На місці пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на середу, 27 листопада, сталася пожежа на території ринку на вул. Оноре де Бальзака, 66 у Деснянському районі Києві.

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