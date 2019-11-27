Під час пожежі на Київщині ледь не загинули чоловік і бабуся
Під час ліквідації пожежі у житловій будівлі було врятовано двох осіб
У вівторок, 26 листопада, сталася пожежа у житловому будинку у с. Острійки Білоцерківського району Київщини. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 18:56.
На місце події виїхав черговий караул 1-ї ДПРЧ м. Біла Церква та 5-ї ДПРЧ м. Узин, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить житловий будинок.
Пожежу було ліквідовано о 20:07.
Під час гасіння пожежі врятовано чоловіка та бабусю, які, за словами сусідів, перебували у стані алкогольного сп’яніння.
На місці пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, у ніч на середу, 27 листопада, сталася пожежа на території ринку на вул. Оноре де Бальзака, 66 у Деснянському районі Києві.