Під час пожежі на Київщині ледь не загинули чоловік і бабуся



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Пожежа сталася у приватному будинку на Білоцерківщині Фото: ДСНС

Під час ліквідації пожежі у житловій будівлі було врятовано двох осіб

У вівторок, 26 листопада, сталася пожежа у житловому будинку у с. Острійки Білоцерківського району Київщини. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 18:56.

На місце події виїхав черговий караул 1-ї ДПРЧ м. Біла Церква та 5-ї ДПРЧ м. Узин, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить житловий будинок.

Пожежу було ліквідовано о 20:07.

Під час гасіння пожежі врятовано чоловіка та бабусю, які, за словами сусідів, перебували у стані алкогольного сп’яніння.

На місці пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 27 листопада, сталася пожежа на території ринку на вул. Оноре де Бальзака, 66 у Деснянському районі Києві.