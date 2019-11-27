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    Новини

    Вночі на столичній Троєщині горів ринок (фото)

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    Пожежа сталася на території ринку на&nbsp;вул. Оноре де Бальзака, 66&nbsp; - Вночі на столичній Троєщині горів ринок (фото)
    Пожежа сталася на території ринку на вул. Оноре де Бальзака, 66 
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла в одноповерховому павільйоні із розповсюдження на два сусідніх

    У ніч на середу, 27 листопада, сталася пожежа на території ринку на вул. Оноре де Бальзака, 66 у Деснянському районі Києві. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:28.

    По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділі було встановлено, що пожежа виникла в одноповерховому торговельному павільйоні на площі 60 кв. м з подальшим розповсюдженням на два поруч розташовані металеві павільйони. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 02:57 рятувальники локалізували пожежу, попередивши подальше поширення полум’я. О 03:05 пожежа була ліквідована.

    Загиблих та травмованих немає.

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    Вночі на столичній Троєщині горів ринок (фото)
    Вночі на столичній Троєщині горів ринок (фото)
    Вночі на столичній Троєщині горів ринок (фото)

    На місці пожежі працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 чоловіки особового складу ГУ ДСНС України у Києві.

    Причина пожежі та збиток встановлюється.

    Як повідомлялося, 25 листопада ввечері сталася пожежа у міні-готелі на 15 км Житомирського шосе у Святошинському районі столиці.

    пожежа Київ ДСНС ринок рятувальники Троєщина
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