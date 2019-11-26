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    Новини

    У Києві горів міні-готель (фото)

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    Пожежа виникла в котельні готелю з розповсюдженням на дах - У Києві горів міні-готель (фото)
    Пожежа виникла в котельні готелю з розповсюдженням на дах
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці ліквідували пожежу на території міні-готелю

    У понеділок, 25 листопада, ввечері сталася пожежа у міні-готелі на 15 км Житомирського шосе у Святошинському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 19:21.

    До місця виклику було направлено рятувальників 9-ї та 18-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Як виявилося, пожежа виникла в котельні двоповерхового міні-готелю з розповсюдженням на дах, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 20:15 пожежу на площі 80 кв. м вдалося локалізувати, а о 20:32 - ліквідувати.

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    У Києві горів міні-готель (фото)
    У Києві горів міні-готель (фото)

    Під час гасіння пожежі з будівлі було евакуйовано трьох працівників.

    До гасіння пожежі було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

    Як повідомлялося, 25 листопада сталася пожежа у приміщенні салону краси на вул. Симона Петлюри, 7/9.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники готель
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