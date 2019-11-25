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    Новини

    У Чорнобилі сталася пожежа (фото)

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    Рятувальники за 2,5 години ліквідували пожежу - У Чорнобилі сталася пожежа (фото)
    Рятувальники за 2,5 години ліквідували пожежу
    Фото: ДСНС

    Горів відселений напівзруйнований будинок

    У неділю, 24 листопада, сталася пожежа у відселеному напівзруйнованому будинку у м. Чорнобиль. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України у Київській області о 17:55.

    На місце виклику було направлено два відділення чергового караулу 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Чорнобиль, інформує пресслужба ДСНС.

    По прибуттю на місце виклику встановлено, що вогнем охоплена дерев’яна напівзруйнована відселена будівля площею 64 кв. м.

    Пожежу було локалізовано о 18:10 та повністю ліквідовано о 20:30.

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    У Чорнобилі сталася пожежа (фото)
    У Чорнобилі сталася пожежа (фото)

    До ліквідації пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

    Причина пожежі наразі з’ясовується.

    пожежа ДСНС ЧАЕС Чорнобильська зона Київщина рятувальники будинок
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