Під час пожежі на Київщині врятовано паралізованого чоловіка (фото)



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Рятувальники винесли чоловіка з будинку Фото: ДСНС

Будинок спалахнув через несправність пічного опалення

У четвер, 25 квітня, сталася пожежа у житловому будинку в с. Аркадіївка Згурівського району. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Згурівського району о 08:37.

До місця події виїхали рятувальники 26-ї ДПРЧ смт Згурівка. По прибуттю рятувальників встановлено, що загорання виникло в приватному житловому будинку, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Було врятовано паралізованого сина власниці будинку.

Пожежу було локалізовано о 08:50 та повністю ліквідовано о 09:04.

На місці пожежі працювали 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Попередня причина пожежі - несправність пічного опалення.

Нагадаємо, 25 квітня вранці сталася пожежа в будівлі Міністерства освіти і науки на проспекті Перемоги в Києві.