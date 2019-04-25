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    Під час пожежі на Київщині врятовано паралізованого чоловіка (фото)

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    Рятувальники винесли чоловіка з будинку - Під час пожежі на Київщині врятовано паралізованого чоловіка (фото)
    Рятувальники винесли чоловіка з будинку
    Фото: ДСНС

    Будинок спалахнув через несправність пічного опалення

    У четвер, 25 квітня, сталася пожежа у житловому будинку в с. Аркадіївка Згурівського району. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Згурівського району о 08:37.

    До місця події виїхали рятувальники 26-ї ДПРЧ смт Згурівка. По прибуттю рятувальників встановлено, що загорання виникло в приватному житловому будинку, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Було врятовано паралізованого сина власниці будинку.

    Пожежу було локалізовано о 08:50 та повністю ліквідовано о 09:04.

    На місці пожежі працювали 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

    Попередня причина пожежі - несправність пічного опалення.

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    Під час пожежі на Київщині врятовано паралізованого чоловіка (фото)
    Під час пожежі на Київщині врятовано паралізованого чоловіка (фото)

    Нагадаємо, 25 квітня вранці сталася пожежа в будівлі Міністерства освіти і науки на проспекті Перемоги в Києві.

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