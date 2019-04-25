Вночі у Києві знову горів лотерейний кіоск (фото, відео)



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Всередині приміщення майже вціліло Фото: Інформатор

Вогонь знищив дах приміщення, залишивши частково лише металевий каркас

У ніч на четвер, 25 квітня, на проспекті Академіка Глушкова, 30 у Києві сталася пожежа: полум'я охопило МАФ, в якому знаходиться лотерея «Золота підкова».

Пожежа почалася близько 3:00. Про це повідомляє Інформатор.

За даними рятувальників, осередок вогню, ймовірно, перебував усередині приміщення. Однак найбільші пошкодження отримав дах МАФу. Вогонь знищив його майже повністю, залишивши тільки металевий каркас, що обвалився. Також частково вигоріли стіни із зовнішнього боку.

На щастя, в приміщенні нікого не було на момент загоряння, а тому пожежа обійшлася без постраждалих. Всередині приміщення майже вціліло, оскільки пожежникам вдалося оперативно ліквідувати вогонь.

За попередніми даними, фахівці виключають факт підпалу. Точні причини загоряння встановлюються.

На місці події працював наряд патрульної поліції, швидка допомога, пожежники і рятувальники.

Нагадаємо, 13 березня на проспекті Романа Шухевича невідомий спалив кіоск «Суперлото».в