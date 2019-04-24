На Рівненщині горів другий за розміром в Україні природний заповідник



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У гасінні пожежі було задіяно 3 пожежних автомобілі, трактор, 40 працівників лісового господарства, також допомагали місцеві жителі

Пожежа виникла сьогодні вранці поблизу Старого Села, площа займання близько 1, 9 гектара

На території Рівненського природному заповіднику у Рокитнянському районі сьогодні вранці, 24 квітня, сталася пожежа. Про це повідомила речниця державної лісової охорони Рівненського природного заповідника Світлана Горошко.

«Пожежа виникла сьогодні вранці на території Рівненського природного заповідника поблизу Старого Села. Її було локалізовано о 12:00. Попередньо, площа займання близько 1, 9 гектара, також попередня причина виникнення цього загоряння – це підпал сухої трави», - сказали в прес-службі.

За її словами, вогонь вдалося зупинити силами державної лісової охорони Рівненського природного заповідника.

«У гасінні пожежі було задіяло 3 пожежних автомобілі, трактор, 40 працівників лісового господарства, також допомагали місцеві жителі», - зазначили в прес-службі.

Горошко поінформувала, що станом на 24 квітня 2019 року в держлісфонді Рівненської області зафіксовано 3 пожежі на площі 1,6 га Речниця РОУЛМГ повідомила таку інформацію:

Довідково: Рівненський природний заповідник — другий за розміром природний заповідник в Україні. Розташований в межах Володимирецького, Дубровицького, Сарненського та Рокитнівського районів.

Нагадаємо, у Чернігівському районі горять самосійні хвойні насадження.