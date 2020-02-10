Минулого тижня у Києві сталося два «замінування»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місце виклику про замінування об'єкта виїжджають вибухотехніки

З початку 2020 року рятувальники 19 разів виїжджали за викликами про замінування об'єктів

Впродовж минулого тижня, з 3-го по 9 лютого, пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 123 виїзди на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 65 пожеж та 2 аварії. На пожежах врятовано одну людину.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювались 4 рази, ще 17 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом даного періоду здійснено 2 виїзди на замінування об’єктів міста. Всього за 2020 рік здійснено 19 таких виїздів (за аналогічний період 2019 року 15 виїздів).

На водних об’єктах міста протягом тижня загинула 1 людина. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло 5 людей, а саме: на р. Дніпро — 2 особи, на озерах — 1 особа, на інших водоймах міста – 1 особа.

Як повідомлялося, у ніч на 9 лютого сталася пожежа на автомийці на пров. Ясинуватському у Голосіївському районі столиці.

7 лютого вранці сталася пожежа на станції технічного обслуговування в Оболонському районі Києва неподалік Куренівки.