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    Новини

    У Києві горіла автомийка (фото)

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    Займання сталося в одноповерховій будівлі автомийки - У Києві горіла автомийка (фото)
    Займання сталося в одноповерховій будівлі автомийки
    Фото: ДСНС

    На ліквідацію пожежі знадобилося майже дві години

    9 лютого сталася пожежа на автомийці на пров. Ясинуватському у Голосіївському районі столиці. Загорання сталося вночі, інформація про це надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:37.

    По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в одноповерховій будівлі автомийки на площі 80 кв. м. О 03:36 пожежа була локалізована, а вже о 04:19 - ліквідована.

    На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу.

    У результаті пожежі ніхто не постраждав.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

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    У Києві горіла автомийка (фото)
    У Києві горіла автомийка (фото)
    У Києві горіла автомийка (фото)
    У Києві горіла автомийка (фото)
    У Києві горіла автомийка (фото)

    Нагадаємо, 7 лютого вранці сталася пожежа на станції технічного обслуговування в Оболонському районі Києва неподалік Куренівки

    пожежа Київ ДСНС рятувальники
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