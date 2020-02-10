У Києві горіла автомийка (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Займання сталося в одноповерховій будівлі автомийки Фото: ДСНС

На ліквідацію пожежі знадобилося майже дві години

9 лютого сталася пожежа на автомийці на пров. Ясинуватському у Голосіївському районі столиці. Загорання сталося вночі, інформація про це надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:37.

По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в одноповерховій будівлі автомийки на площі 80 кв. м. О 03:36 пожежа була локалізована, а вже о 04:19 - ліквідована.

На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу.

У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, 7 лютого вранці сталася пожежа на станції технічного обслуговування в Оболонському районі Києва неподалік Куренівки.