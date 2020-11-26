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    Новини

    Під час пожежі під Києвом загинули троє людей (фото)

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    Рятувальники за годину ліквідували пожежу в будинку - Під час пожежі під Києвом загинули троє людей (фото)
    Рятувальники за годину ліквідували пожежу в будинку
    Фото: ДСНС

    Тіла трьох чоловіків виявили рятувальники під час ліквідації загорання

    У четвер, 26 листопада, у с. Воропаїв Вишгородського району Київщини сталася пожежа у приватному будинку. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району о 10:50.

    На місце події виїхали рятувальники 40 Державного пожежно-рятувального поста с. Пірнове та 39 Державної пожежно-рятувальної частини с. Нові Петрівці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Під час гасіння пожежі будинку рятувальники виявили три тіла осіб чоловічої статі 1975, 1964 та 1975 років народження.

    Пожежу було локалізовано о 11:41 та повністю ліквідовано о 12:02.

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    Під час пожежі під Києвом загинули троє людей (фото)
    Під час пожежі під Києвом загинули троє людей (фото)

    До гасіння загоряння від ДСНС було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

    Причина пожежі встановлюється.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники будинок
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