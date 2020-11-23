Вночі в Києві у двох пожежах згоріли чотири автівки (фото)

У дворі багатоповерхівки горіли три автомобілі

Причини виникнення автомобільних пожеж встановлюється

У ніч на понеділок, 23 листопада, столичні вогнеборці двічі ліквідовували автомобільні пожежі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Перший виклик надійшов о 02:49 про пожежу на вул. Володимира Сосюри, 6 у Дніпровському районі столиці. Загоряння сталося у припаркованому на проїжджій частині дороги автомобілі Renault Logan. Бійці о 03:10 ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

Наступний подібний виклик надійшов о 03:56. Горів автомобіль на б-рі Кольцова, 22 у Святошинському районі столиці.

Прибувши до місця виклику, бійці встановили, що пожежа виникла у припаркованому у дворі 9-поверхового житлового будинку автомобілі Hyundai Sonata з розповсюдженням вогню на 2 поруч припаркованих автомобілі Geely та Daewoo Lanos. Рятувальники ліквідували пожежу о 04:33. Внаслідок пожежі в автомобілях пошкоджені моторний відсік, салон, лобове скло та лакофарбове покриття.

Причина виникнення обох пожеж з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, у Києві 21 листопада після вибуху практично повністю вигоріла машина маршрутного таксі.