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    Вночі в Києві у двох пожежах згоріли чотири автівки (фото)

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    У дворі багатоповерхівки горіли три автомобілі - Вночі в Києві у двох пожежах згоріли чотири автівки (фото)
    У дворі багатоповерхівки горіли три автомобілі
    Фото: ДСНС

    Причини виникнення автомобільних пожеж встановлюється

    У ніч на понеділок, 23 листопада, столичні вогнеборці двічі ліквідовували автомобільні пожежі.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Перший виклик надійшов о 02:49 про пожежу на вул. Володимира Сосюри, 6 у Дніпровському районі столиці. Загоряння сталося у припаркованому на проїжджій частині дороги автомобілі Renault Logan. Бійці о 03:10 ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

    Наступний подібний виклик надійшов о 03:56. Горів автомобіль на б-рі Кольцова, 22 у Святошинському районі столиці.

    Прибувши до місця виклику, бійці встановили, що пожежа виникла у припаркованому у дворі 9-поверхового житлового будинку автомобілі Hyundai Sonata з розповсюдженням вогню на 2 поруч припаркованих автомобілі Geely та Daewoo Lanos. Рятувальники ліквідували пожежу о 04:33. Внаслідок пожежі в автомобілях пошкоджені моторний відсік, салон, лобове скло та лакофарбове покриття.

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    Вночі в Києві у двох пожежах згоріли чотири автівки (фото)
    Вночі в Києві у двох пожежах згоріли чотири автівки (фото)

    Причина виникнення обох пожеж з’ясовується.

    Жертв та постраждалих немає.

    Як повідомлялося, у Києві 21 листопада після вибуху практично повністю вигоріла машина маршрутного таксі.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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