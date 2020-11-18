Трагедія на Київщині: під час пожежі загинули двоє людей (фото)

Рятувальники три години боролися з вогнем у будинку

У вівторок, 17 листопада, сталося загорання житлового будинку у с. Дударків Бориспільського району Київщини. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району о 13:43.

На місце виклику було направлено черговий караул 23 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль та особовий склад місцевої пожежної охорони с. Дударків та с. В. Олександрівка, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальників житловий будинок горів по всій площі.

Пожежу було локалізовано о 15:11 та повністю ліквідовано о 17:04.

В ході проведення розвідки та ліквідації надзвичайної події в будинку виявлено двоє загиблих: чоловіка 1963 р.н. та жінку 1930 р. н.

На ліквідації пожежі працювало три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.