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    Трагедія на Київщині: під час пожежі загинули двоє людей (фото)

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    Будинок горів по всій площі - Трагедія на Київщині: під час пожежі загинули двоє людей (фото)
    Будинок горів по всій площі
    Фото: ДСНС

    Рятувальники три години боролися з вогнем у будинку

    У вівторок, 17 листопада, сталося загорання житлового будинку у с. Дударків Бориспільського району Київщини. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району о 13:43.

    На місце виклику було направлено черговий караул 23 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль та особовий склад місцевої пожежної охорони с. Дударків та с. В. Олександрівка, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальників житловий будинок горів по всій площі. 

    Пожежу було локалізовано о 15:11 та повністю ліквідовано о 17:04.

    В ході проведення розвідки та ліквідації надзвичайної події в будинку виявлено двоє загиблих: чоловіка 1963 р.н. та жінку 1930 р. н.

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    Трагедія на Київщині: під час пожежі загинули двоє людей (фото)
    Трагедія на Київщині: під час пожежі загинули двоє людей (фото)

    На ліквідації пожежі працювало три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Теги: пожежа трагедія ДСНС смерть Київщина рятувальники будинок
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