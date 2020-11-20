Пожежа з потерпілими на Позняках: чоловік підпалив квартиру через сімейну сварку (фото)

Пожежа сталася у квартирі на першому поверсі

Пожежа сталася у багатоповерхівці

У п’ятницю, 20 листопада, сталася пожежа в одній із квартир на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку на вул. Ревуцького, 25 у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві об 11:51.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла у спальній кімнаті 3-кімнатної квартири. Під час події в приміщені знаходилися мешканці квартири, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 12:12 пожежу було локалізовано, а о 12:22 - ліквідовано.

Після ліквідації пожежі до лікарів ШМД звернувся власник квартири 1953 р.н., якого було госпіталізовано опіком руки та отруєнням продуктами горіння.

На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

Як повідомляється на сторінці «Позняки Осокорки Харьковский» у Facebook, причина загоряння встановлена: через сімейну сварку мешканець квартири сам її підпалив.