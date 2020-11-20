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    Пожежа з потерпілими на Позняках: чоловік підпалив квартиру через сімейну сварку (фото)

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    Пожежа сталася у квартирі на першому поверсі - Пожежа з потерпілими на Позняках: чоловік підпалив квартиру через сімейну сварку (фото)
    Пожежа сталася у квартирі на першому поверсі
    Фото: Позняки Осокорки Харьковский - жилые массивы Дарницкого р-на г.Киева, Facebook

    Пожежа сталася у багатоповерхівці

    У п’ятницю, 20 листопада, сталася пожежа в одній із квартир на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку на вул. Ревуцького, 25 у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві об 11:51.

    На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла у спальній кімнаті 3-кімнатної квартири. Під час події в приміщені знаходилися мешканці квартири, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 12:12 пожежу було локалізовано, а о 12:22 - ліквідовано.

    Після ліквідації пожежі до лікарів ШМД звернувся власник квартири 1953 р.н., якого було госпіталізовано опіком руки та отруєнням продуктами горіння.

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    Пожежа з потерпілими на Позняках: чоловік підпалив квартиру через сімейну сварку (фото)
    Пожежа з потерпілими на Позняках: чоловік підпалив квартиру через сімейну сварку (фото)
    Пожежа з потерпілими на Позняках: чоловік підпалив квартиру через сімейну сварку (фото)
    Пожежа з потерпілими на Позняках: чоловік підпалив квартиру через сімейну сварку (фото)
    Фото: Позняки Осокорки Харьковский - жилые массивы Дарницкого р-на г.Киева, Facebook

    На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Як повідомляється на сторінці «Позняки Осокорки Харьковский» у Facebook, причина загоряння встановлена: через сімейну сварку мешканець квартири сам її підпалив.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок чоловік
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