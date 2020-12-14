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    Під час пожежі у будинку на Київщині вогнеборці врятували п’ятьох дітей

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    До гасіння пожежі залучалось 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки 
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла у тамбурі на дев'ятому поверсі будинку

    У неділю, 13 грудня, пізно ввечері сталася пожежа у 9-поверховому будинку у м. Біла Церква. Повідомлення про загорання надійшло  до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 23:20.

    На місці рятувальники встановили, що сталося загорання шафи та речей домашнього вжитку у тамбурі на дев’ятому поверсі будинку. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Вогнеборці врятували двох дівчаток 8 та 14 років та двох дорослих. А також з сусідньої квартири врятували двох хлопчиків 8 років, однорічну дівчинку та жінку 22 років. 

    Пожежу було локалізовано о 23:58 та повністю ліквідовано о 00:18.

    До гасіння пожежі залучалось 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 19 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Нагадаємо, у ніч на 14 грудня у Харкові внаслідок пожежі у житловому дев’ятиповерховому будинку загинули дві людини.

    За тиждень з 7 по 13 грудня столичні вогнеборці ліквідували 102 пожежі та 11 аварій. На пожежах загинуло дві особи, врятовано троє осіб.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники будинок Біла Церква
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