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    Під час пожежі в будинку під Києвом загинули двоє людей (фото)

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    Горів будинок на площі 70 кв. м - Під час пожежі в будинку під Києвом загинули двоє людей (фото)
    Горів будинок на площі 70 кв. м
    Фото: ДСНС

    Тіла загиблих виявили рятувальники

    3 січня сталася пожежа у приватному будинку в с. Капітанівка Києво-Святошинського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 18:00.

    На місце події виїхали рятувальники 36-ї ДПРЧ м. Ірпінь, 62 ДПРЧ м. Вишневе та ПСО с. Дмитрівка, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники встановили, що горить одноповерховий приватний житловий будинок на площі 70 кв. м.

    Під час гасіння вогню в палаючому будинку бійці ДСНС знайшли тіла двох загиблих людей, чоловіка 1974 року народження та жінки 1954 року народження.

    Пожежа була локалізована о 19:30 та ліквідовано повністю о 20:18.

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    Під час пожежі в будинку під Києвом загинули двоє людей (фото)
    Під час пожежі в будинку під Києвом загинули двоє людей (фото)

    До гасіння пожежі залучались 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

    Причина пожежі встановлюється.

    Теги: пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники будинок
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