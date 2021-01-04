Під час пожежі в будинку під Києвом загинули двоє людей (фото)

Тіла загиблих виявили рятувальники

3 січня сталася пожежа у приватному будинку в с. Капітанівка Києво-Святошинського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 18:00.

На місце події виїхали рятувальники 36-ї ДПРЧ м. Ірпінь, 62 ДПРЧ м. Вишневе та ПСО с. Дмитрівка, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники встановили, що горить одноповерховий приватний житловий будинок на площі 70 кв. м.

Під час гасіння вогню в палаючому будинку бійці ДСНС знайшли тіла двох загиблих людей, чоловіка 1974 року народження та жінки 1954 року народження.

Пожежа була локалізована о 19:30 та ліквідовано повністю о 20:18.

До гасіння пожежі залучались 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.