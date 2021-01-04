З початку року внаслідок пожеж на Вінниччині загинуло трьох людей

Необережне поводження з вогнем також стало причиною травмування 2 осіб

Троє людей загинуло на Вінниччині під час пожежі з початку 2021 року. Загалом рятувальники області з першого січня 12 разів ліквідовували наслідки пожеж.

Про це «Місту над Бугом» розповіла речниця ДСНС у Вінницькій області Оксана Скришевська. За її словами, серед причин загоряння – паління у будинку та порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації приладів пічного опалення.

«Ми маємо вже, на жаль, трагічні випадки: 3 людей загинуло, 2 травмовані. Зокрема, трагедії сталися 2 січня в с. Кам'яногірка Калинівського району – там загинув 37-річний чоловік. Також Теплицький район, с. Орлівка, там загинула 84-річна жінка. Та 3 січня пообідді в с. Купчинці Іллінецького району загинув 65-річний чоловік», – зауважила Оксана Скришевська.

Не обійшлося і без трагедій на воді. У Оратівському районі 3 січня рятувальники дістали з водойми тіло чоловіка без ознак життя. Причини, які призвели до загибелі людини, наразі встановлюються працівниками нацполіції.

«Також у нас був один випадок порятунку тварини. В новорічну ніч на ринку «Урожай» пес застряг у металевому паркані. Рятувальники 4 частини, які потрапили на виклик, вивільнили чотирилапого та відпустили», –розповіла Оксана Скришевська.

Викликів, пов’язаних з порушенням використання піротехніки, до служби порятунку у новорічну ніч не надходило.

«Рятувальники працювали в посиленому режимі, як і зазвичай. Щодоби на добовому чергуванні перебувало понад 220 рятувальників. Також рятувальники працюватимуть в посиленому режимі під час різдвяних свят», – підкреслила Оксана Скришевська.

Джерело: Місто над Бугом