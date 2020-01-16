У Києві на ходу загорівся сміттєвоз і сам приїхав до рятувальників (фото)
Водій сміттєвоза під’їхав до пожежної частини та звернувся за допомогою до вогнеборців
Вогнеборці ліквідували займання сміттєвоза
Сьогодні, 16 січня, на бульварі Перова у Дніпровському районі Києва на ходу загорівся сміттєвоз.
Під час руху автротранспорту водій побачив, що з контейнера для сміття йде дим. Це сталося недалеко від пожежної частини. Тож, чоловік, вирішив під’їхати до частини та одразу звернутися за допомогою до вогнеборців.
Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, сміттєвоз о 08:40 під’їхав до 13-ї державної пожежно-рятувальної частини, що у Дніпровському районі.
Рятувальники приступили до гасіння пожежі і вже о 09:03 ліквідували займання.
Внаслідок загоряння пошкоджено контейнер для сміття.
В результаті пожежі ніхто не постраждав.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, 15 січня сталася пожежа на вул. Обсерваторній, 3 в Шевченківському районі столиці. Вогнеборці встановили, що в кількох осередках загорілось сміття у підвалі 4-поверхової недіючої будівлі. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка.