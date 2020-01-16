У Києві на ходу загорівся сміттєвоз і сам приїхав до рятувальників (фото)



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Водій сміттєвоза під’їхав до пожежної частини та звернувся за допомогою до вогнеборців Фото: ДСНС

Вогнеборці ліквідували займання сміттєвоза

Сьогодні, 16 січня, на бульварі Перова у Дніпровському районі Києва на ходу загорівся сміттєвоз.

Під час руху автротранспорту водій побачив, що з контейнера для сміття йде дим. Це сталося недалеко від пожежної частини. Тож, чоловік, вирішив під’їхати до частини та одразу звернутися за допомогою до вогнеборців.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, сміттєвоз о 08:40 під’їхав до 13-ї державної пожежно-рятувальної частини, що у Дніпровському районі.

Рятувальники приступили до гасіння пожежі і вже о 09:03 ліквідували займання.

Внаслідок загоряння пошкоджено контейнер для сміття.

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 15 січня сталася пожежа на вул. Обсерваторній, 3 в Шевченківському районі столиці. Вогнеборці встановили, що в кількох осередках загорілось сміття у підвалі 4-поверхової недіючої будівлі. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка.