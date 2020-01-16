Вночі на Печерську горів особняк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До ліквідації пожежі було задіяно 13 вогнеборців Фото: ДСНС

Загорання сталося на другому поверсі триповерхового житлового будинку

У ніч на четвер, 16 січня, на вул. Редутній у Печерському районі столиці сталася пожежа.

Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 3:58.

На місце події прибули рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що на 2-му поверсі 3-поверхового житлового будинку в кімнаті сталося загоряння побутових речей, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 4:21 бійці локалізували пожежу та о 4:26 – ліквідували.

Внаслідок займання пошкоджені меблі, телевізор, закопчено стіни та стелю приміщення.

Під час пожежі власниця будинку з дитиною покинули помешкання до прибуття рятувальних підрозділів. Постраждалих немає.

На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної частини, а також 13 чоловік особового складу.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 15 січня сталася пожежа на вул. Обсерваторній, 3 в Шевченківському районі столиці. Вогнеборці встановили, що в кількох осередках загорілось сміття у підвалі 4-поверхової недіючої будівлі. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка.