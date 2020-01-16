  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вночі на Печерську горів особняк

    • Розсилка
    До ліквідації пожежі було задіяно 13 вогнеборців - Вночі на Печерську горів особняк
    До ліквідації пожежі було задіяно 13 вогнеборців
    Фото: ДСНС

    Загорання сталося на другому поверсі триповерхового житлового будинку

    У ніч на четвер, 16 січня, на вул. Редутній у Печерському районі столиці сталася пожежа.

    Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 3:58.

    На місце події прибули рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що на 2-му поверсі 3-поверхового житлового будинку в кімнаті сталося загоряння побутових речей, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 4:21 бійці локалізували пожежу та о 4:26 – ліквідували.

    Внаслідок займання пошкоджені меблі, телевізор, закопчено стіни та стелю приміщення.

    Під час пожежі власниця будинку з дитиною покинули помешкання до прибуття рятувальних підрозділів. Постраждалих немає.

    На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної частини, а також 13 чоловік особового складу.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 15 січня сталася пожежа на вул. Обсерваторній, 3 в Шевченківському районі столиці. Вогнеборці встановили, що в кількох осередках загорілось сміття у підвалі 4-поверхової недіючої будівлі. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ