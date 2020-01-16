Під час гасіння пожежі в будинку в центрі Києва виявлено тіло чоловіка



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Обставини смерті чоловіка встановлюють правоохоронні органи

У середу, 15 січня, сталася пожежа на вул. Обсерваторній, 3 в Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 13:36.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що в кількох осередках загорілось сміття у підвалі 4-поверхової недіючої будівлі. Під час проведення розвідки бійці виявили тіло чоловічої статі.

О 14:43 рятувальники локалізували пожежу на площі 30 кв. м та о 15:19 – ліквідували.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Причину займання та обставини смерті чоловіка встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, за минулий тиждень, з 6 по 12 січня, столичні вогнеборці ліквідували 65 пожеж. На пожежах врятовано дві особи.

14 січня у приватному будинку в селі Погреби Тетіївського району Київщини внаслідок отруєння продуктами горіння загинули двоє дітей та їхній батько віком до 30 років.