Під час гасіння пожежі в будинку в центрі Києва виявлено тіло чоловіка
Обставини смерті чоловіка встановлюють правоохоронні органи
У середу, 15 січня, сталася пожежа на вул. Обсерваторній, 3 в Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 13:36.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події прибули рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що в кількох осередках загорілось сміття у підвалі 4-поверхової недіючої будівлі. Під час проведення розвідки бійці виявили тіло чоловічої статі.
О 14:43 рятувальники локалізували пожежу на площі 30 кв. м та о 15:19 – ліквідували.
На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.
Причину займання та обставини смерті чоловіка встановлюють правоохоронні органи.
Як повідомлялося, за минулий тиждень, з 6 по 12 січня, столичні вогнеборці ліквідували 65 пожеж. На пожежах врятовано дві особи.
14 січня у приватному будинку в селі Погреби Тетіївського району Київщини внаслідок отруєння продуктами горіння загинули двоє дітей та їхній батько віком до 30 років.