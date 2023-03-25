Під час пожежі в Києві загинув чоловік (фото)
Лікарі не змогли врятувати чоловіка, що постраждав під час пожежі
24 березня пізно ввечері сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку на Дніпровській Набережній, 11 у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місці рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній із квартир на восьмому поверсі. Вогнеборці о 22:20 ліквідували займання на площі 25 кв. м.
Під час гасіння пожежі було виявлено чоловіка, який лежав в загальному коридорі на підлозі без свідомості. Рятувальники передали потерпілого бригаді швидкої медичної допомоги. Але реанімаційні заходи позитивних результатів не дали. Чоловік 1965 року народження помер.
До слова, у ніч проти 17 березня у селі Капітанівка Кіровоградської області сталася пожежа в будинку, внаслідок чого згоріла ціла родина.
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