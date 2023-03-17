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Загинула вся родина, серед жертв троє дітей: на Кіровоградщині сталася пожежа (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загинула вся родина, серед жертв троє дітей: на Кіровоградщині сталася пожежа (фото)
фото: пресслужба ДСНС

Наймолодшій дитині було вісім років

У ніч проти 17 березня у селі Капітанівка Кіровоградської області сталася масштабна пожежа в будинку на вулиці Заводській. Внаслідок чого згоріла ціла родина: троє з них виявились дітьми, наймолодшому вісім років. Про це повідомляє ДСНС у Кіровоградській області.

Загинула вся родина, серед жертв троє дітей: на Кіровоградщині сталася пожежа (фото) фото 1

«17 березня о 01:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Заводській с. Капітанівка Новомиргородської МТГ Новоукраїнського району», – йдеться в повідомленні.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ. На місці з'ясувалося, що горить 16 м кв речей домашнього вжитку.

Загинула вся родина, серед жертв троє дітей: на Кіровоградщині сталася пожежа (фото) фото 2

«На місці пожежі виявлено п'ятеро загиблих, а саме жінка 1980 р.н., чоловік 1993 р.н. та діти 2006, 2009 та 2015 р.н. О 01:52 пожежу було локалізовано та о 01:59 - ліквідовано», – розповіли пожежники.

Нагадаємо, 16 березня, у місті Бориспіль під Києвом загорілася автозаправна станція

 

Теги: Кіровоградщина чоловік жінка пожежа

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