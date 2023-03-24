Пожежа у турецькому готелі: є загиблі та поранені

У Стамбулі палав семиповерхий готель

У стамбульському районі Пендік (Туреччина), що в азійській частині, сталася пожежа у семиповерховому готелі, унаслідок якої загинуло двоє людей, 109 були доправлені в лікарню. Про це повідомляє CNN Türk.

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У Стамбулі палав семиповерхий готель. На місце направили велику кількість пожежників і медиків. Під час евакуації людей з готелю, стало відомо, що дві людини загинули під час пожежі.

Офіс губернатора Стамбула повідомив, що 109 постраждалих було доправлено до найближчих лікарень в якості запобіжного заходу.

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Пожежа сталася о 07:30 (08:30 за київським часом). Рятувальникам вдалося приборкати вогонь за 45 хвилин після втручання. Триває розслідування, причини виникнення пожежі з’ясовуються.

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