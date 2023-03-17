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Пожежа на Кіровоградщині: рятувальники назвали попередню причину трагедії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Пожежа на Кіровоградщині: рятувальники назвали попередню причину трагедії
Тіла загиблих для точного встановлення причини смерті відвезли в Кропивницький
фото: Суспільне

Унаслідок пожежі загинуло п'ятеро людей, троє з яких – діти

Попередня причина пожежі в селі Капітанівка Кіровоградської області, в якій 17 березня загинула ціла родина, – замкнення електромережі. Про це повідомляє «Суспільне».

«Приїхавши на місце події, медики констатували п'ять смертей. З них – троє дітей і подружжя, дружина і чоловік. Це була найближча бригада, яка могла туди доїхати», – сказав директор центру екстреної медичної допомоги у Кіровоградській області Олександр Ярошенко.

Наслідки пожежі у Капітанівці
Наслідки пожежі у Капітанівці
фото: Суспільне

За словами старости села, тіла загиблих для точного встановлення причини смерті відвезли в Кропивницький. Загибла родина, ймовірно, отруїлася чадним газом.

Наслідки пожежі у Капітанівці
Наслідки пожежі у Капітанівці
фото: Суспільне

У селі Капітанівка Новомиргородської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області горів будинок. За інформацією речниці ДСНС в області, повідомлення до Служби порятунку «101» надійшло о першій годині ночі. На місце виїхав пожежно-рятувальний підрозділ з Новомиргорода. Рятувальники з'ясували, що горіло 16 метрів квадратних оселі. На місці рятувальники виявили п'ятеро загиблих: жінку 1980 року народження, чоловіка 1993, дітей 2006, 2009 та 2015 років народження. О 01:59 пожежу загасили.

Нагадаємо, що 16 березня, у місті Бориспіль під Києвом загорілася автозаправна станція

Теги: рятувальники будинок чоловік дружина пожежа Кіровоградщина

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