Під час «Пробігу під каштанами» буде перекрито частину Києва

Благодійний спортивний «Пробіг під каштанами» відбудеться в центрі Києва

Наземний пасажирський транспорт змінить маршрути

У неділю, 30 травня, в Києві відбудеться 28-й щорічний благодійний спортивний «Пробіг під каштанами». Захід триватиме з 07:00 до 15:00.

У зв’язку з цим буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення заходу. Підписано відповідне розпорядження Київської міської держадміністрації МДА № 1092, повідомляє пресслужба КМДА.

Так, заборонять рух транспортних засобів із 09:00 до 13:00 за маршрутом: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вулиця Саксаганського – вулиця Володимирська – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

На час проведення «Пробігу під каштанами» також змінить маршрути наземний пасажирський транспорт, який курсує цими вулицями.

Як повідомлялося, у зв’язку із епідеміологічною ситуацією у столиці та карантинними обмеженнями міська влада переглянула традиційну концепцію святкування Дня Києва. Формат проведення загальноміських масових заходів, яких цього року буде значно менше, адаптували відповідно до чинних карантинних вимог.

25 травня виступом Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького стартувало святкування Дня Києва.