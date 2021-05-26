Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)

У вихідні до Дня Києва відбудуться півтори сотні заходів

25 травня виступом Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького стартувало святкування Дня Києва.

Музична екскурсія розпочалася о 14:00 від Андріївської церкви і пройшла локаціями найбільш «київської» із міських вулиць – Андріївським узвозом.

Цими вихідними кияни та гості міста відзначають подвійне свято: 29 травня – День столиці і 30 травня – День Києва. З цієї нагоди відбувається понад півтори сотні тематичних онлайн і офлайн спортивних, культурно-мистецьких і розважальних заходів, які триватимуть у всіх десяти районах міста і розраховані на різні цільові аудиторії.

27 травня презентують міжмузейний виставковий проєкт «ВЕЛИКА СІМКА», який представить твори семи видатних українських художників: Т. Шевченка, К. Малевича, О. Архипенка, Г. Нарбута, М. Бойчука, М. Примаченко, А. Криволапа в Музеї історії міста Києва. Виставка, яка триватиме до 26 червня, ознайомить із художніми ідеями авторів, які стали авангардними та суттєво вплинули на розвиток культури України та світу.

28 травня в Голосіївському парку ім. Максима Рильського о 15:00 розпочнеться фестиваль «Голосіївські сонячні дзвони».

29 травня о 16:30 урочисто відкриється 50-ий, ювілейний, Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», який протягом тижня, до 6 червня, продемонструє до 200 кінокартин. О 10:00 відбудеться вернісаж «Старий Київ у поштівках» у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця». О 12:00 розпочнеться святкова культурно-мистецька програма у Будинку культури «Конча-Заспа».

29-30 травня на Співочому полі відбудеться комерційний захід Kyiv fan fest, на якому виступатимуть зірки української музики.

30 травня о 08:00 уже традиційно розпочнуть вітрильну регату, присвячену Дню Києва, – на Київському річковому вокзалі біля причалу № 6.

Щорічний благодійний спортивний «Пробіг під каштанами» у Києві відбудеться 30 травня. Захід триватиме з 07:00 до 15:00. У зв’язку з цим буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення заходу. Долучитися до заходу офлайн можуть й усі охочі – завдяки мобільному додатку Strava.

Із 11:00 до 14:00 на території заповідника «Софія Київська» проведуть Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування «Кубок столиці». Такі події проводяться у великих європейських містах і дають можливість не лише продемонструвати рівень своєї майстерності, а й побачити унікальні туристичні локації.

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