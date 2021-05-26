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    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)

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    Чоловіча хорова капела виконала музичні твори біля пам'ятних місць - Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Чоловіча хорова капела виконала музичні твори біля пам'ятних місць
    Фото: КМДА

    У вихідні до Дня Києва відбудуться півтори сотні заходів

    25 травня виступом Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького стартувало святкування Дня Києва.

    Музична екскурсія розпочалася о 14:00 від Андріївської церкви і пройшла локаціями найбільш «київської» із міських вулиць – Андріївським узвозом.

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    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)
    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)

    Цими вихідними кияни та гості міста відзначають подвійне свято: 29 травня – День столиці і 30 травня – День Києва. З цієї нагоди відбувається понад півтори сотні тематичних онлайн і офлайн спортивних, культурно-мистецьких і розважальних заходів, які триватимуть у всіх десяти районах міста і розраховані на різні цільові аудиторії.

    27 травня презентують міжмузейний виставковий проєкт «ВЕЛИКА СІМКА», який представить твори семи видатних українських художників: Т. Шевченка, К. Малевича, О. Архипенка, Г. Нарбута, М. Бойчука, М. Примаченко, А. Криволапа в Музеї історії міста Києва. Виставка, яка триватиме до 26 червня, ознайомить із художніми ідеями авторів, які стали авангардними та суттєво вплинули на розвиток культури України та світу.

    28 травня в Голосіївському парку ім. Максима Рильського о 15:00 розпочнеться фестиваль «Голосіївські сонячні дзвони».

    29 травня о 16:30 урочисто відкриється 50-ий, ювілейний, Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», який протягом тижня, до 6 червня, продемонструє до 200 кінокартин. О 10:00 відбудеться вернісаж «Старий Київ у поштівках» у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця». О 12:00 розпочнеться святкова культурно-мистецька програма у Будинку культури «Конча-Заспа».

    29-30 травня на Співочому полі відбудеться комерційний захід Kyiv fan fest, на якому виступатимуть зірки української музики.

    30 травня о 08:00 уже традиційно розпочнуть вітрильну регату, присвячену Дню Києва, – на Київському річковому вокзалі біля причалу № 6.

    Щорічний благодійний спортивний «Пробіг під каштанами» у Києві відбудеться 30 травня. Захід триватиме з 07:00 до 15:00. У зв’язку з цим буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення заходу. Долучитися до заходу офлайн можуть й усі охочі – завдяки мобільному додатку Strava.

    Із 11:00 до 14:00 на території заповідника «Софія Київська» проведуть Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування «Кубок столиці». Такі події проводяться у великих європейських містах і дають можливість не лише продемонструвати рівень своєї майстерності, а й побачити унікальні туристичні локації.

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    Теги: Київ свята музика кияни Андріївський узвіз
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    Музична екскурсія Андріївським узвозом. Як стартувало святкування Дня Києва (фото)