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    На мешканців столиці та гостей міста чекає сюрприз до Дня Києва

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    Книгарня &laquo;Сяйво книги&raquo; приготувала подарунки до Дня Києва - На мешканців столиці та гостей міста чекає сюрприз до Дня Києва
    Книгарня «Сяйво книги» приготувала подарунки до Дня Києва
    Фото: Міський магазин

    Муніципальна книгарня пропонує суттєві знижки і розіграш смаколика

    Муніципальна книгарня «Сяйво книги» запрошує киян скористатись суттєвою знижкою з нагоди Дня Києва. На весь асортимент книг про місто діє знижка 30%. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Міський магазин».

    «Діє знижка 30% на обраний асортимент книг, які присвячені місту, його історії, архітектурі, районам та багатьом іншим цікавинкам», – йдеться в повідомленні.

    Книгарня «Сяйво книги» приготувала для гостей ще один сюрприз. Усі, хто придбає книги за акцією, автоматично стають учасниками розіграшу традиційного смаколика – київського сухого варення. Ця фірмова страва, що готується без сиропу, була популярна у столиці ще у 19 столітті.

    Знижки на книги діють до Дня Києва, який відзначають 30 травня. А переможця буде визначено 31 травня рандомно.

    Додатково на весь асортимент книгарні для власників «Картки киянина» постійно діє знижка 20%, якою можна скористатись не лише до 30 травня.

    Київська муніципальна книгарня «Сяйво книги», якій цього року виповнюється 77 років, розміщена за адресою: вул. Велика Васильківська, 6.

    Нагадаємо, цими вихідними кияни та гості міста відзначають подвійне свято: 29 травня – День столиці і 30 травня – День Києва. З цієї нагоди відбудуться понад півтори сотні тематичних онлайн і офлайн спортивних, культурно-мистецьких і розважальних заходів, які триватимуть у всіх десяти районах міста і розраховані на різні цільові аудиторії.

    25 травня виступом Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького стартувало святкування Дня Києва.

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    Теги: Київ книги свята магазин
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    На мешканців столиці та гостей міста чекає сюрприз до Дня Києва