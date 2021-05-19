День Києва святкуватимуть в «карантинному» форматі: оприлюднено програму

Проведення заходів до Дня Києва адаптували відповідно до чинних карантинних вимог

У зв’язку із епідеміологічною ситуацією у столиці та карантинними обмеженнями міська влада переглянула традиційну концепцію святкування Дня Києва. Формат проведення загальноміських масових заходів, яких цього року буде значно менше, адаптували відповідно до чинних карантинних вимог. Про це розповіла директорка Департаменту культури Київської міської держадміністрації Яна Барінова під час засідання Колегії КМДА.

За її словами, святкова програма розпочнеться 26 травня музичною екскурсією від Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького локаціями найбільш «київської» із міських вулиць – Андріївським узвозом. Стартуватиме екскурсія від пам’ятника улюбленим персонажам Проні Прокопівні та Свириду Голохвастову.

«Основними локаціями центральних святкових подій стануть Арка дружби народів та Співоче поле. Складаючи програму, ми намагалися охопити різні цільові аудиторії та передбачити для киян найрізноманітніші заходи», – зазначила Барінова.

Відповідно до програми, 29 травня на киян чекає урочисте відкриття 50-го ювілейного Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість», який знову відбуватиметься в оупен-ейр форматі протягом тижня та включатиме до 200 кінокартин.

29-30 травня на Співочому полі відбудеться комерційний захід «Kyiv fan fest».

«Окрім фестивальної частини, в місті заплановано й низку традиційних спортивних подій, турнірів та змагань із різноманітних видів спорту. Як завжди, святкування Дня Києва розпочнеться із наймасштабнішого щорічного спортивного благодійного проєкту в Україні «Пробіг під каштанами». Цього року пробіг відбудеться в чотири старти», – повідомила Барінова.

Вона додала, що цьогоріч вперше, через ризики, пов’язані з розповсюдженням коронавірусу, на старт не вийде «Команда здійсненої мрії» – команда діток, які отримали в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України другий шанс на життя.

Також 29-31 травня на центральних вулицях Києва плануються Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування «Кубок столиці», Відкритий міський турнір із кікбоксингу на естраді Хрещатого парку біля Арки дружби народів, а також уже традиційна вітрильна регата на Київському річковому вокзалі біля причалу №6 (біля Церкви Святого Миколая).

«У рамках святкування Дня Києва Департамент культури продовжить реалізацію проєкту «Митці столиці – киянам» за участю муніципальних творчих колективів, які гратимуть у ці дні у парках і скверах міста», – розповіла Барінова.

Чиновниця повідомила, що муніципальні музеї Києва також приготували цікаву програму для відвідувачів. Із 26 до 28 травня у Музеї історії міста Києва триватиме міжмузейний виставковий проєкт «Велика сімка», а 29-30 травня тут презентують нову тематичну екскурсію «Міфи і фейки про Київ». Із 29 травня до 6 червня в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» експонуватиметься виставка «Старий Київ у поштівках», а 28 травня в музеї відбудеться хоровий фестиваль-конкурс «Як тебе не любити, Києве мій», організований спільно з Київським будинком вчителя для столичних освітян.

Окрім того, Департамент освіти і науки підготував велику і різноманітну програму оффлайн та онлайн заходів для учнівської молоді міста. Так, школярі зможуть взяти участь у Відкритих змаганнях із техніки пішохідного туризму на дистанції «Крос-похід» у Голосіївському лісі. А з 25 до 30 травня у Київському Палаці дітей та юнацтва відбудеться Міський фестиваль дитячої творчості «Як тебе не любити, Києве мій». В онлайн-форматі заплановані ХІХ Міжнародний фестиваль‑конкурс дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах», Кубок Київського міського голови з шахів «Кришталева тура», Міський конкурс краєзнавчих робіт «Марафон музеїв при закладах освіти міста Києва: найцікавіша історія експоната», Міський багатожанровий онлайн-фестиваль «Творча весна-2021» та творчий онлайн-проєкт «Києве мій».

Директорка Департаменту культури повідомила, що в День міста у всіх десяти районах Києва також відбудуться цикли заходів у різних форматах. Близько 20 офлайн-подій, серед яких спортивні свята, районні фестивалі, концертні та розважальні програми в парках і будинках культури.

«Хочу нагадати, що у столиці відповідно до рішення Київської міської ради триває заборона використання піротехнічних засобів на час проведення заходів. Організатори всіх заходів мають неухильно дотримуватись виконання цього рішення», – наголосила очільниця Департаменту культури КМДА.