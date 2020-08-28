У Києві найбільша з початку пандемії кількість смертей від коронавірусу
Всього коронавірус забрав життя 187 киян
За минулу добу у Києві найбільша кількість летальних випадків за весь період пандемії коронавірусу: померли 9 людей, хворих на Covid-19. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
«Кількість хворих на коронавірус у Києві за минулу добу збільшилась на 251 людину. І за весь період пандемії у нас найбільша кількість летальних випадків. Померли 9 людей. Всього коронавірус забрав життя 187 киян. На сьогодні в столиці вже 12719 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - сказав він.
Серед тих, хто захворіли:
- 139 жінок віком від 18 до 92 років,
- п'ять дівчаток від трьох до 16 років,
- 101 чоловік віком від 20 до 80 рокiв,
- шестеро хлопчиків від одного року до 16.
Захворіли, зокрема, десять медиків.
До лікарень столиці потрапили 47 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 95 людей. Всього коронавірус подолали 4070 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Деснянському районах – по 39, у Дніпровському – 37, у Святошинському районі – 30 випадків.
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Одужали550883
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Всього114497
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Хворіють56963
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Померли2451
Як повідомлялося, Київ підготував додаткові госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус. Це міські лікарні №5, 17, 6 та 8.