У Києві найбільша з початку пандемії кількість смертей від коронавірусу



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Станом на 28 серпня у лікарнях столиці понад сто важких хворих на коронавірус Фото ілюстративне

Всього коронавірус забрав життя 187 киян

За минулу добу у Києві найбільша кількість летальних випадків за весь період пандемії коронавірусу: померли 9 людей, хворих на Covid-19. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві за минулу добу збільшилась на 251 людину. І за весь період пандемії у нас найбільша кількість летальних випадків. Померли 9 людей. Всього коронавірус забрав життя 187 киян. На сьогодні в столиці вже 12719 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - сказав він.

Серед тих, хто захворіли:

139 жінок віком від 18 до 92 років,

п'ять дівчаток від трьох до 16 років,

101 чоловік віком від 20 до 80 рокiв,

шестеро хлопчиків від одного року до 16.

Захворіли, зокрема, десять медиків.

До лікарень столиці потрапили 47 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 95 людей. Всього коронавірус подолали 4070 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Деснянському районах – по 39, у Дніпровському – 37, у Святошинському районі – 30 випадків.

Коронавірус в Україні

Одужали 550883

Всього 114497

Хворіють 56963

Померли 2451

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Як повідомлялося, Київ підготував додаткові госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус. Це міські лікарні №5, 17, 6 та 8.