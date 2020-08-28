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    У Києві найбільша з початку пандемії кількість смертей від коронавірусу

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    Станом на 28 серпня у лікарнях столиці понад сто важких хворих на коронавірус - У Києві найбільша з початку пандемії кількість смертей від коронавірусу
    Станом на 28 серпня у лікарнях столиці понад сто важких хворих на коронавірус
    Фото ілюстративне

    Всього коронавірус забрав життя 187 киян

    За минулу добу у Києві найбільша кількість летальних випадків за весь період пандемії коронавірусу: померли 9 людей, хворих на Covid-19. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Кількість хворих на коронавірус у Києві за минулу добу збільшилась на 251 людину. І за весь період пандемії у нас найбільша кількість летальних випадків. Померли 9 людей. Всього коронавірус забрав життя 187 киян. На сьогодні в столиці вже 12719 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - сказав він.

    Серед тих, хто захворіли:

    • 139 жінок віком від 18 до 92 років,
    • п'ять дівчаток від трьох до 16 років,
    • 101 чоловік віком від 20 до 80 рокiв,
    • шестеро хлопчиків від одного року до 16.

    Захворіли, зокрема, десять медиків.

    До лікарень столиці потрапили 47 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за минулу добу 95 людей. Всього коронавірус подолали 4070 мешканців Києва.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Деснянському районах – по 39, у Дніпровському – 37, у Святошинському районі – 30 випадків.

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    Коронавірус в Україні
    • Одужали
      550883
    • Всього
      114497
    • Хворіють
      56963
    • Померли
      2451

    Як повідомлялося, Київ підготував додаткові госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус. Це міські лікарні №5, 17, 6 та 8. 

    Віталій Кличко Київ статистика смерть епідемія коронавірус
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