Суд заарештував чоловіка, який у лісі під Києвом забив до смерті свою ексдружину



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Суд обрав підозрюваним безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою Фото: Прокуратура Києва

Чоловік скоїв вбивство з метою заволодіння грошовими коштами та майном колишньої дружини

За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 двом чоловікам, підозрюваним у викраденні та вбивстві 44-річної жінки, обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Таке рішення Дніпровський районний суд м. Києва ухвалив 21 жовтня 2019 року. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Як повідомлялося, слідчими Дніпровського управління поліції встановлено та затримано двох осіб, які обґрунтовано підозрюються у викраденні 44-річної жінки та її вбивстві. Один з затриманих виявився колишнім чоловіком загиблої.

43-річний чоловік, діючи з корисливих мотивів, а саме з метою заволодіння грошовими коштами та майном колишньої дружини, вирішив позбавити її життя та залучив до вчинення злочину 55-річного знайомого.

«15 жовтня колишній чоловік зателефонував потерпілій та під вигаданим приводом призначив зустріч у мікрорайоні Бортничі (Дарницький район Києва). Близько 15:30 жінка прибула на зустріч на автомобілі Land Rover Discovery. Надалі, користуючись фізичною перевагою, зловмисники напали на потерпілу, вдягнули на неї кайданки та посадили до її ж автомобіля. Після чого повезли до лісосмуги поряд з селом Вороньки Бориспільського району Київської області. Прибувши на місце, викрадачі повели жінку вглиб лісу, де почали наносити їй удари по життєво важливих органах, голові та тулубу, завдавши несумісні з життям травми. Вчинивши вбивство, зловмисники забрали всі цінні речі потерпілої, заволоділи її автомобілем та покинули місце злочину», - розповіли в прокуратурі.

За результатами оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити підозрюваних та затримати їх.

19 жовтня за погодження місцевої прокуратури зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Досудове слідство триває.